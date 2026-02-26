Spis treści: Zagadka pola magnetycznego Księżyca znalazła wyjaśnienie Próbki skał z misji Apollo były niereprezentatywne Nowa era lotów na Księżyc umożliwi przetestowanie hipotezy

Zagadka pola magnetycznego Księżyca znalazła wyjaśnienie

Przez dziesięciolecia naukowcy zajmujący się planetologią starali się zrozumieć tajemnicę ukrytą w próbkach księżycowych skał przywiezionych przez astronautów misji Apollo w latach 60. i 70. XX wieku. Minerały zawarte w tych skałach posiadały zapisany ślad pola magnetycznego, które ponad 3,5 miliarda lat temu miało siłę porównywalną do dzisiejszego pola magnetycznego Ziemi, a niekiedy nawet większą.

Stanowiło to ogromne wyzwanie dla badaczy, ponieważ generowanie tak silnego pola wymaga istnienia dynama, czyli wirującego, stopionego jądra. Większość ekspertów uważała jednak, że niewielkie jądro Księżyca powinno ostygnąć już miliard lat po jego powstaniu. W rozwikłaniu zagadki nie pomagał fakt, że inne starożytne skały z tego samego okresu sugerowały, iż pole magnetyczne było w rzeczywistości słabe.

Nowe badania, które opublikowano 26 lutego w prestiżowym "Nature Geoscience", proponują przełomowe rozwiązanie tej zagadki. Zespół naukowców, w tym geolożka procesów planetarnych Claire Nichols, petrolog Jon Wade i geonaukowiec Simon Stephenson z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zaproponował hipotezę, że magnetyzm Księżyca był zjawiskiem ulotnym. W okresie między 3,5 a 4 miliardami lat temu bogata w tytan magma mogła topić się epizodycznie tuż nad jądrem Księżyca.

Owe "krople" magmy unosiły się w postaci pióropuszy, które napędzały erupcje wulkaniczne na powierzchni. Poprzez okresowe wzburzanie księżycowego jądra te nagłe procesy topnienia powodowały, że pole magnetyczne Księżyca intensyfikowało się w krótkich, potężnych impulsach, trwających nie dłużej niż 5 tysięcy lat, a możliwe, że nawet zaledwie kilka dekad.

Próbki skał z misji Apollo były niereprezentatywne

Naukowcy z Oxfordu zauważyli, że silne pole magnetyczne rejestrowały jedynie te skały księżycowe, które różniły się składem chemicznym od pozostałych. Próbki o wysokiej zawartości tytanu wykazywały silne namagnesowanie, podczas gdy te o niskiej zawartości tytanu (<6%) wskazywały na słabe pole. Co istotne, oba rodzaje bazaltów były w równym stopniu zdolne do zapisywania magnetyzmu, co oznacza, że bogate w tytan skały na powierzchni były w unikalny sposób powiązane z samym procesem generowania pola.

Według nowej teorii tytanowe skały na dnie płaszcza Księżyca topiły się, wyciągając ciepło z jądra i otoczenia, co tymczasowo uruchamiało dynamo. Magma następnie unosiła się i zastygała na powierzchni jako bazalt, utrwalając informację o silnym polu magnetycznym w trakcie swojego chłodzenia.

Okresy silnego magnetyzmu Księżyca były epizodyczne i krótkotrwałe. Wiązały się z jego procesami wulkanicznymi Nichols, C.I.O., Wade, J. & Stephenson, S.N. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Eksperci wyjaśniają również, dlaczego wcześniejsze analizy sugerowały trwający miliony lat okres silnego magnetyzmu. Przyczyną może być błędna selekcja próbek. Misje Apollo lądowały głównie na płaskich równinach utworzonych przez potoki lawy, znanych jako morza księżycowe. Choć były to bezpieczne lądowiska, to obszary te nie są reprezentatywne dla całej geologii Księżyca, jako że są one naturalnie bogate w bazalty tytanowe.

"Nasze nowe badanie sugeruje, że próbki z misji Apollo są obciążone błędem próby [ang. sampling bias] i ograniczone do ekstremalnie rzadkich zdarzeń, które trwały przez kilka tysięcy lat, ale do tej pory były one interpretowane jako reprezentujące 0,5 miliarda lat księżycowej historii. Wygląda na to, że błąd w doborze próbek uniemożliwiał nam uświadomienie sobie, jak krótkie i rzadkie były te zdarzenia silnego magnetyzmu" - wyjaśniła prof. Claire Nichols, główna autorka badania.

Naukowcy przez lata opierali więc swoje wnioski na próbkach, które dokumentowały jedynie te krótkie, intensywne wybuchy aktywności magnetycznej, a nie ogólny stan pola magnetycznego przez większość historii Księżyca.

Nowa era lotów na Księżyc umożliwi przetestowanie hipotezy

Mimo że nowa analiza może nie wyjaśniać całej historii księżycowego magnetyzmu, to stanowi ona intrygujące wyjaśnienie dla konkretnego okna czasowego, trwającego 500 milionów lat. Autorzy badania podkreślają, że ich hipoteza stawia konkretne, testowalne prognozy, które będzie można zweryfikować dzięki nowym próbkom z Księżyca. Te powinny nadejść w najbliższym czasie, jako że właśnie wkraczamy w nową erę lotów na Księżyc.

Dwie chińskie misje dostarczyły już nowe materiały badawcze, a NASA planuje ponowne wysłanie astronautów w misji Artemis III w nadchodzących latach. Co dalej? Celem naukowców na najbliższą dekadę pozostaje pełna rekonstrukcja tego, jak powstawało pole magnetyczne Księżyca oraz jak zmieniało się w czasie, co pozwoli lepiej zrozumieć ewolucję naszego naturalnego satelity.

"Jesteśmy teraz w stanie przewidzieć, jakie typy próbek zachowają określone natężenia pola magnetycznego na Księżycu. Nadchodzące misje Artemis oferują nam szansę przetestowania tej hipotezy i dalszego wgłębienia się w historię lunarnego pola magnetycznego" - wyjaśnia współautor badania, dr Simon Stephenson.

Źródła:

Nichols, C.I.O., Wade, J. & Stephenson, S.N. An intermittent dynamo linked to high-titanium volcanism on the Moon. Nat. Geosci. (2026). DOI: 10.1038/s41561-026-01929-y University of Oxford. Solved: New analysis of Apollo Moon samples finally settles debate about the Moon's magnetic field. (2026). Thaler, P. Moon's ancient magnetic field may have flickered on and off. Science (2026). DOI: 10.1126/science.zdji7x4

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press