18 marca 2026 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zapadła decyzja, na którą środowisko morskie czekało od lat. Podczas spotkania władz uczelni z wiceministrem infrastruktury ogłoszono przekazanie pierwszej części finansowania na budowę nowego statku szkolnego - następcy legendarnego Daru Młodzieży. W grę wchodzi 131 milionów złotych, które mają uruchomić jeden z najważniejszych projektów polskiej gospodarki morskiej ostatnich lat.

Nowy żaglowiec dla przyszłych kadr morskich

Jak podkreśla rektor uczelni, Adam Weintrit, inwestycja wykracza daleko poza potrzeby samej uczelni: - Nowy statek będzie zarówno jednostką użyteczną, na której szkolić się będą przyszłe kadry morskie, a przy tym będzie on musiał być zarówno szybki, jak również nowoczesny.

Projekt zaplanowano na lata 2025-2028 i stanowi on element szerszego programu rządowego dotyczącego budowy statków dla uczelni morskich. Decyzja o jego realizacji zapadła formalnie jesienią 2025 roku, po kilku latach starań środowiska akademickiego.

Od zapowiedzi do konkretów

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka nie ukrywał, że moment ten ma wymiar symboliczny. - To, o czym mówiło się od wielu lat i co zapowiadano, w końcu staje się faktem. Uczelnia ma finansowanie, jest przygotowana, a teraz pozostaje ogłoszenie przetargu na wyłonienie stoczni, która zbuduje nowy żaglowiec, będący naszą dumą na morzach i oceanach całego świata - powiedział w trakcie spotkania.

Najbliższe miesiące zdecydują więc o tym, która stocznia podejmie się realizacji projektu. Stawką jest nie tylko prestiż, ale i udział w przedsięwzięciu o dużym znaczeniu edukacyjnym i wizerunkowym.

Dziedzictwo, które zobowiązuje

Rektor uczelni nie ukrywa, że oczekiwania wobec nowej jednostki są ogromne. - Mam nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa, ponieważ "Dar Młodzieży", to duma naszego kraju. […] Ufam, że nowy statek również zapisze się w historii żeglugi i będzie kontynuował dziedzictwo swojego poprzednika - podkreśla.

To właśnie dziedzictwo jest tu słowem kluczowym. Nowy żaglowiec ma być jednocześnie nowoczesnym narzędziem dydaktycznym i symbolem ciągłości polskiej obecności na morzach.

"Dar Młodzieży" służy studentom od ponad 40 lat

"Dar Młodzieży". Polska legenda mórz

Dar Młodzieży to trzymasztowa fregata zbudowana w latach 80., od dekad służąca szkoleniu studentów i reprezentowaniu Polski na świecie. Jednostka zasłynęła m.in. udziałem w regatach i rejsach dookoła globu, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej żeglugi. Dziś, mimo wciąż dobrej kondycji, wymaga następcy - bardziej dostosowanego do współczesnych realiów technologicznych i edukacyjnych.

Nowy statek ma więc nie tylko zastąpić swojego poprzednika, ale też odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku - od efektywności szkolenia po wymagania nowoczesnej gospodarki morskiej.

Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni

