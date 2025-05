Droga Mleczna, czyli galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny, jest często fotografowana przez miłośników astrofotografii. Pasjonaci i fotografowie zorganizowali specjalny konkurs "Milky Way Photographer of the Year 2025", który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Które zdjęcie było najlepsze?

Najlepsze zdjęcie galaktyki Drogi Mlecznej zrobił Polak

W ramach "Milky Way Photographer of the Year 2025" jury konkursu otrzymało ponad 6 tys. prac, na których została uwieczniona Droga Mleczna. Najlepsze zdjęcie zrobił Polak Marcin Rosadziński i to jemu przyznano zaszczytny tytuł.

Rosadziński został wyróżniony za zdjęcie Drogi Mlecznej, które zrobił na portugalskiej Maderze w trakcie wyjazdu z rodziną. Autor wyjaśnił, że było to dużym wysiłkiem. Miejsce, na które zdecydował się fotograf, jest trudno dostępne, gdyż znajduje się na jednym z trudniejszych szlaków górskich. Co widać na fotografii zatytułowanej "Schody do Nieba"?

Zdjęcie przedstawia łuk naszej galaktyki, Drogę Mleczną nad skalistym wzgórzem, które wygląda, jakby było zawieszone w powietrzu. To, co widać na zdjęciu, to punkt widokowy o nazwie Pedra Rija na wysokości około 1800 m

Rodak nie zrobił tego zdjęcia za pierwszym razem. Wymagało to dwóch podejść. Początkowo, choć prognoza pogody była zachęcająca, na miejscu spotkał się z zachmurzeniem i musiał zrobić to jeszcze raz. Trzeba przyznać, że uzyskany efekt jest naprawdę imponujący i zdjęcie przykuwa wzrok.

Marcin Rosadziński trzykrotnie wyróżniony przez NASA

Polski astrofotograf ma na własnym koncie także inne sukcesy. Marcin Rosadziński jako jedyny rodak może pochwalić się trzykrotnym wyróżnieniem w ramach inicjatywy APOD (Astronomiczne Zdjęcie Dnia) agencji NASA, gdzie ostatnio do wąskiego grona Polaków z tym tytułem dołączyła również Marzena Rogozińska.

NASA trzykrotnie wybrała zdjęcia nadesłane przez Rosadzińskiego w ramach APOD. Ostatnią z nich jest praca wyróżniona jesienią 2024 r. Na tej fotografii autor również "ustrzelił" Drogę Mleczną, którą sfotografował w Tatrach.

