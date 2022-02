Wiele urządzeń, z których korzystamy w naszych domach, są zasilane energią elektryczną. Część z nich działa całymi dniami, część natomiast sporadycznie. Nie chodzi tu wyłącznie o telewizory czy o komputery, ale również o lodówki, pralki czy czajniki elektryczne. Wszystkie z tych urządzeń wymagają prądu, a ten natomiast swoje kosztuje.

Ile prądu zużywają sprzęty domowe

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od użytkowania oraz klasy energetycznej urządzeń. Lodówka sprzed kilkunastu lat będzie pobierać więcej energii niż najnowsze lodówki klasy A+++. Nie zmienia to faktu, że ważne jest monitorowanie zużycia prądu w naszych domach.

Zwróćmy również uwagę na stawki za energię elektryczną. Kwoty w 2022 roku oscylują od 0,72 zł do 0,80 zł za 1 kilowatogodzinę. Wszystko zależy od dystrybutora oraz rejonów kraju. Najmocniej odczują to mieszkańcy Gdańska i Olsztyna, u których rachunki za prąd już w zeszłym roku były najwyższe.

Nasze obliczenia bazować będą na stawce oferowanej przez Tauron w 2022 roku. W Krakowie, Wrocławiu oraz Opolu 1 kWh kosztować będzie 0,73 zł.

Ile prądu zużywa ładowarka do telefonu

Kwestia poboru energii elektrycznej przez ładowarkę telefonu jest sporna. Wszystko zależne jest od modelu smartfonu, jaki posiadamy. Najnowsze modele generują mniej zużycia ze względu na większą żywotność baterii i jej pojemność. Starsze telefony wymagają częstszego ładowania i dłużej zajmuje im pełne naładowanie baterii.

Telefon ładowany przez godzinę dziennie zużywa 0,0068 kWh. W przeliczeniu jest to kwota 0,15 zł miesięcznie.

Zdjęcie Ładowanie telefonu to zaledwie kilkanaście groszy w skali miesiąca. Nie zmienia to faktu, że możemy zaoszczędzić odłączając te urządzenia od prądu, gdy nie są potrzebne. / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / East News

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny

Czajnik elektryczny nie jest dużym urządzeniem. Przez swoją wielkość wydaje się, że zużywa on niewiele prądu. Zaskoczeniem może być, że elektryczny czajnik pobiera nawet 2000 W. Wszystko przez główny cel działania - szybką wymianę energii elektrycznej na ciepło.

Liczmy, że czajnik elektryczny zużywa przez cały dzień 0,33 kWh. Przy takim zużyciu w ciągu miesiąca za czajnik rachunek wyniesie nas około 7,20 zł.

Ile prądu zużywa lodówka

Lodówka jest jednym z nielicznych urządzeń w naszym domu, które musi być podłączone do prądu przez całą dobę. Jej pobór energii zależy od klasy energetycznej. Stare lodówki lub te, które kwalifikują się do klasy energetycznej E, pobierają około 0,52 kWh dziennie. Wynika z tego, że miesięczny koszt to 15,84 zł.

Taniej wyjdzie nas posiadanie lodówki z klasą energetyczną A oraz wyższych. Tego typu urządzenia pobierają około 0,29 kWh dziennie. W związku z tym energooszczędna lodówka w skali miesiąca wynosi nas 6,48 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa lodówka? Pomimo podłączenia jej stale do zasilania, w ciągu miesiąca opłaty za nią nie wyjdą większe jak 7 zł / Krzysztof Kuczyk / Forum / Agencja FORUM

Ile prądu zużywa laptop oraz komputer

Komputery stacjonarne bywają wypierane przez laptopy. Wszystko przez fakt, iż jest to mniejsze urządzenie, a co za tym idzie, zużyje mniej prądu. Jak jest w rzeczywistości? Ile wyniosą rachunki przy korzystaniu z komputera i laptopa przez 8 godzin dziennie?

Klasyczny komputer stacjonarny zużywa 110 W, co daje nam na 8 godzin pracy 0,88 kWh. Wynika z tego, że miesięczne wydatki za komputer wynoszą 19,27 zł.

Laptop ma to do siebie, że może działać również na wbudowanej baterii. Jeśli natomiast jest przez 8 godzin podłączony do prądu, zużywa wtenczas około 0,30 kWh, co przekłada się na koszt w okolicach 6,57 zł miesięcznie.

Ile prądu zużywa pralka

Pralka jest tym urządzeniem w domu, przy którym nie liczy się wyłącznie klasa energetyczna. Prawidłowe obliczenie zużycia prądu zależne jest również od częstotliwości robienia prania oraz od tego, na jakim trybie je wykonujemy. Inaczej wyliczy się pranie w trybie ekologicznym, a inaczej bawełnę na 60⁰.

Zużycie prądu przez pralkę waha się od 0,29 kWh do nawet 1,8 kWh na każde pranie. Uznajmy, że nasza pralka zużywa 0,75 kWh i pierzemy rzeczy 5 razy w tygodniu. Pralka ze średniej klasy energetycznej kosztować nas będzie w okolicach 10,95 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa pralka? Wszystko zależy od jej klasy energetycznej. Średniej klasy urządzenie to wydatek za energię elektryczną wynoszący około 11 zł miesięcznie / MAREK WISNIEWSKI/Puls Biznesu / Agencja FORUM

Ile prądu zużywa piekarnik

Z piekarnika korzystamy zazwyczaj dość rzadko. Jest to jednak dość żrące energię urządzenie. Dokładne obliczenia rachunków wynikają z jego klasy energetycznej, temperatury i trybu pieczenia. Ile kosztuje nas przygotowanie obiadu lub ciasta w piekarniku?

Uznajmy, że maksymalna moc naszego piekarnika to 2900 W, co równa się 2,9 kWh. Wynika z tego, że każda godzina pieczenia na "maksymalnych obrotach" kosztuje nas 2,12 zł. Jeśli pieczemy raz w tygodniu, to w skali całego miesiąca zapłacimy 8,48 zł.

Ile prądu zużywa telewizor

Telewizor potrafi działać nawet przez cały dzień. Duże znaczenie dla naszych rachunków ma to czy posiadamy telewizor LED, czy stary kineskop.

Do naszych wyliczeń wykorzystajmy 40-calowy telewizor LCD o średniej klasie energetycznej. Zużywa on około 0,05 kW na godzinę. Jeśli codziennie poświęcamy na oglądanie filmów i seriali łącznie około 6 godzin, to w skali miesiąca za taką rozrywkę zapłacimy 9 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa telewizor? Wszystko zależy od jego klasy energetycznej i rodzaju. Taniej wyjdzie nas posiadanie telewizora LED niż kineskopowego / Bartlomiej Magierowski/East News / East News

Ile prądu zużywa zmywarka

Zmywarka pojawia się coraz częściej w polskich domach. Dzięki niej jesteśmy w stanie oszczędzać zużycie wody w skali miesiąca. Czy w ramach oszczędności wody, stracimy dużo z tytułu energii elektrycznej?

Często zmywarki pojawiają się obok czajników elektrycznych i piekarników ze względu na ich pobór mocy. Zmywarka o prawie najwyższej klasie energetycznej (A++) zużywa około 237 kWh rocznie. Wynika z tego, że dziennie wykorzystujemy 0,65 kWh, co miesięcznie przeliczy się na wydatek rzędu 19,50 zł.

Ile prądu zużywa odkurzacz

Odkurzacz to podstawowe urządzenie do sprzątania naszego gospodarstwa domowego. Zużywana energia zależna jest od ustawionej w urządzeniu mocy. Aby szybko pozbyć się śmieci z dywanów, niekoniecznie musimy wykorzystywać odkurzacza na "pełnych obrotach". Inną kwestią jest również klasa energetyczna urządzenia.

Zazwyczaj odkurzacze wahają się z mocą pomiędzy 1500 a 2000 W. Uznajmy, że nasz odkurzacz wykorzystuje 1,75 kWh i odkurzamy łącznie przez dwie godziny w tygodniu. Sprzątanie w ciągu miesiąca wyniesie nas 10,22 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa odkurzacz? Nie musimy korzystać z niego na maksymalnej mocy, by uzyskać zamierzony efekt. Miesięcznie jest to wydatek rzędu 10 zł / East News

Ile prądu zużywa żelazko

Żelazko pobiera od 2400 do 3200 W. Jego pobór zależy od tego, jak często z niego korzystamy. Niektórzy prasują każde pranie, inni wyłącznie niektóre typy ubrań.

Jeśli prasujemy tylko koszule i bardziej odświętne ubrania, całość procesu zajmie nam godzinę. Daje to 2,4 kWh. Z tego wynika miesięczny wydatek rzędu 7 zł.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna

Płyta indukcyjna staje się popularnym urządzeniem w naszych domach. Wydatki związane z płytą indukcyjną zależą od tego, jak często na niej gotujemy.

Przyjmijmy, że obiad przygotowywany jest w naszym domu co drugi dzień. W tym czasie używane są dwa palniki - jeden o mocy 2300 W i drugi 1800 W. Gotowanie obiadu zajmie nam około pół godziny. W tym czasie zużyjemy 2,05 kWh, co w skali miesiąca daje nam 22,45 zł.

Ile prądu zużywa mikrofalówka

Skoro już wiemy, jak dużo zużywa płyta indukcyjna, sprawdźmy, jak ma się zużycie prądu przez mikrofalówkę . W końcu jest to dobry zamiennik na szybkie rozmrożenie lub odgrzanie posiłków. Wyliczenie zużycia prądu przez kuchenkę mikrofalową jest bardzo ogólne. Wszystko z faktu, iż korzystamy z niej w ciągu dnia dość krótko.

Należy uświadomić sobie, że moc mikrofal nie jest równa mocy czerpanej z energii elektrycznej. Sprawność mikrofal to zazwyczaj 50% pobranej mocy. Dlatego też, jeśli nasza kuchenka ma moc 800-900 W, to w praktyce pobiera ona 1600-1800 W.

Odgrzewając kilka posiłków w ciągu dnia poświęcimy na to około 15 minut, co daje zużycie rzędu 0,45 kWh. Według podanej przez nas stawki za energię, miesięczny koszt oscyluje w granicach 10 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa mikrofalówka? Miesięcznie przy krótkim korzystaniu z urządzenia powinniśmy zapłacić 10 zł / Science Museum/SPPL / Agencja FORUM

Ile prądu zużywa żarówka

Żarówka jest bardzo ważnym elementem naszego gospodarstwa domowego. Szczególnie zimą oświetlenie naszego mieszkania trwa dłużej z powodu krótszego dnia. Ile zapłacimy za światło w naszym domu?

Przy obliczaniu zużycia energii elektrycznej przez żarówkę, należy zwrócić uwagę na ilość żarówek, ich rodzaj oraz wielkość mieszkania. Klasyczna żarówka z żarnikiem wykorzystuje około 0,042 kWh, gdzie żarówka LED to średnie zużycie 0,0075 kWh.

Dla przykładu weźmiemy dwupokojowe mieszkanie. W obu pokojach świeci się po jednej żarówce przez 6 godzin w ciągu doby, do tego przez godzinę w kuchni i godzinę w toalecie. Łącznie jest to zużycie 0,59 kWh (tradycyjna żarówka) lub 0,105 kWh (LED/energooszczędna) w ciągu dnia. Wynika z tego, że za klasyczną żarówkę zapłacimy 12,92 zł, a za energooszczędną 2,30 zł miesięcznie.

Ile prądu zużywa grzejnik elektryczny

Sezon zimowy jest najgorszym okresem dla ludzi wielbiących ciepło. Dlatego też wiele osób dogrzewa swoje mieszkania za pomocą grzejnika elektrycznego. Większość tych urządzeń posiada moc 2000 W. Różnica polega na tym, że część typów grzejników, jak np. grzejnik olejowy, posiadają termostat, który pozwala na automatyczne wyłączenie grzejnika po osiągnięciu konkretnej temperatury.

W dzisiejszym przykładzie wyobraźmy sobie, że korzystamy z klasycznego grzejnika, bez termostatu. Zużywa on 2 kWh, a wykorzystywany jest przez 3 godziny dziennie. Wydaje się niewiele, lecz jeśli korzystamy z niego codziennie, to w skali miesiąca nasz rachunek wzrośnie o nawet 131,40 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa grzejnik elektryczny? To niepozorne urządzenie może najmocniej zaszkodzić naszemu domowemu budżetowi / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Ile prądu zużywa bojler elektryczny

Bojler elektryczny z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą oszczędzać energię. Rachunki zależne są głównie od jego mocy i pojemności. Jeśli dobierzemy za mały bojler do naszych potrzeb, zmuszeni zostaniemy do częstszego jego uruchamiania. Dobierając bojler o małym poborze energii, ale dużej pojemności, urządzenie zmuszone będzie pracować dłużej.

Posiadając bojler o pojemności 120 litrów i mocy 1500 W, daje to zużycie 1,5 kWh, a żeby nagrzać cały zbiornik wody, potrzebujemy około dwóch godzin. Tym sposobem miesięcznie wydamy na bojler elektryczny 65,70 zł.

Ile prądu zużywa klimatyzacja

Klimatyzacja pojawia się coraz częściej w naszych domach. Latem wesprze nas w upalne dni, a zimą ogrzeje nasze mieszkanie. Zazwyczaj instalacja klimatyzacji łączy się z dużymi kosztami. Czy jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tym względem rachunków za prąd?

Klimatyzatory również posiadają swoją klasę energetyczną, a zużycie zależne jest od naszego dziennego wykorzystywania urządzenia. Dla przykładu klimatyzator klasy A+++ zużywa około 3,5 kW. Jest to natomiast moc klimatyzatora, a nie moc poboru prądu. Zazwyczaj energia elektryczna stanowi 1/3 ogólnej mocy urządzenia.

Z powyższego wynika, że klimatyzator czerpie 1,1 kWh prądu, zarówno przy chłodzeniu, jak i grzaniu na maksymalnych obrotach. Nie ma natomiast konieczności korzystania z tego urządzenia w pełnej mocy. Nie dość, że będzie to bezpieczniejsze dla naszego zdrowia, to również i dla portfela. Jeśli wykorzystujemy klimatyzator na średniej mocy, powinien pobierać on około 0,55 kWh.

Przeważnie klimatyzator jest uruchomiony w bardzo skrajnych przypadkach - zarówno upałów, jak i mrozów. Weźmy za przykład sytuację, w której korzystamy z klimatyzacji dwa razy w tygodniu, każdego dnia po 6 godzin. Przy średnim zużyciu energii, czyli ustawieniu optymalnej temperatury, miesięcznie zapłacimy za nią 19,27 zł. Jeśli decydujemy się na ustawienie jej na największą moc, rachunki wzrosną do 38,54 zł.

Zdjęcie Ile prądu zużywa klimatyzacja? Przy optymalnym użytkowaniu może to być koszt zaledwie 20 zł miesięcznie / Agencja FORUM

Ile prądu zużywa suszarka do ubrań

W duecie z pralką coraz częściej idzie również suszarka do ubrań. To urządzenie również posiada swoje klasy energetyczne, od których zależne może być zużycie energii elektrycznej.

Suszarka do ubrań klasy A+++ zużywa około 1,20 kWh na jedno suszenie. Jeśli suszymy ubrania w suszarce co drugi dzień, a cały proces suszenia trwa około godziny, to w skali miesiąca jest to wydatek równy 13,14 zł.

Ile prądu zużywa suszarka do włosów

Suszarka do włosów to proste urządzenie, ale bardzo przydatne w naszych domach. Tak samo jak czajnik, pomimo swoich niewielkich rozmiarów zużywa ona aż 2200 W.

W momencie, w którym ustawiamy suszarkę na najwyższą temperaturę i prędkość grzania, zużywa ona 2,2 kWh. Zazwyczaj korzystamy z niej przez pół godziny. W momencie, gdy korzystamy z niej wyłącznie na specjalną okazję (około raz w tygodniu), to miesięcznie wyniesie nas ona 3,12 zł do ogólnego rachunku za prąd.

Jak oszczędzać energię w naszym domu

W związku ze wzrostem rachunków za energię elektryczną dużą część Polaków decyduje się na oszczędzanie. Drobne zmiany w naszym stylu życia mogą dużo zmienić w skali miesiąca lub nawet roku pod względem rachunków za energię elektryczną.

Jednym z najlepszych przykładów jest przejście z klasycznych żarówek na żarówki energooszczędne/LED-owe. Według wcześniej przedstawionych wyliczeń, różnica między oświetleniem to aż 10 zł w skali miesiąca. Warto również wyłączać światło w momencie, w którym opuszczamy pomieszczenie.

Z drobnych zmian dobrze jest również odłączać ładowarki od prądu, jeśli z nich nie korzystamy. Pomimo braku zasilania urządzenia docelowego, wciąż pobierają one energię.

Wspominaliśmy kilkukrotnie o klasie energetycznej urządzeń, na co warto zwracać uwagę przy robieniu zakupów sprzętów do naszego domu. Pralka, lodówka czy klimatyzator oznaczone klasą A+++ zużyją dużo mniej energii niż te same urządzenia z klasą D.

Jeśli zliczymy wszystkie przypuszczane wydatki za każde urządzenie, wynika z niego, że w ciągu miesiąca wydamy nawet 370 zł. Nie jest to mała kwota, dlatego warto zastanowić się nad zmniejszeniem częstotliwości korzystania z urządzeń lub wymienienie ich na bardziej energooszczędne.

