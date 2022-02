Spis treści: 01 Ile trwa usuwanie konta na Facebooku i jak je przywrócić?

02 Jak usunąć konto na Facebooku tymczasowo?

03 Jak usunąć konto na Facebooku na zawsze?

04 Jak usunąć konto na Facebooku na telefonie?

05 Jak usunąć stare konto na Facebooku?

06 Jak usunąć czyjeś konto na Facebooku?

07 Jak usunąć konto na Facebooku bez hasła?

08 Jak usunąć konto osoby zmarłej na Facebooku?

Prawie dwa miliardy użytkowników dziennie i prawie trzy miliardy miesięcznie. Tak prezentują się statystyki aktywnych użytkowników Facebooka z roku 2021. To bardzo dużo.

Jeżeli jednak nie chcesz być częścią tej ogromnej społeczności, sprawdź, jak usunąć konto na Facebooku.

Ile trwa usuwanie konta na Facebooku i jak je przywrócić?

Może się zdarzyć, że wbrew twojej woli konto zostanie usunięte. Na szczęście istnieje duża szansa jego odzyskania, ponieważ tak jak w przypadku większości stron, przywrócenie profilu na Facebooku jest łatwiejsze niż jego likwidacja.

Reklama

Meta - firma odpowiedzialna za Facebook potwierdza, że całkowite usunięcie konta trwa od 30 do 90 dni. W tym okresie możesz wnioskować o ponowną aktywację profilu. Warto zrobić to jednak jak najszybciej, ponieważ wówczas wzrastają twoje szanse na dalsze korzystanie ze starego konta.

Aby przywrócić swój profil na Facebooku, wystarczy, że spróbujesz się do niego zalogować. Wówczas pojawią się informacje o próbie usunięcia konta i potwierdzeniu tego, że chcesz dalej z niego korzystać.

Jak usunąć konto na Facebooku tymczasowo?

Jeśli najdzie cię ochota na kilkudniową przerwę od mediów społecznościowych, możesz dokonać dezaktywacji konta na Facebooku. Z perspektywy innych użytkowników będzie to wyglądać tak samo jak w przypadku całkowitego usunięcia konta. Twój profil lub fanpage nie będą widoczne. Wciąż jednak będziesz mógł wykorzystywać dane z FB do logowania na innych portalach.

By dezaktywować konto na Facebook, musisz:

Wejść " Ustawienia" (są dostępne w prawym górnym rogu profilu, po kliknięciu strzałki w dół,

(są dostępne w prawym górnym rogu profilu, po kliknięciu strzałki w dół, Przejść do zakładki "Twoje informacje na Facebooku" ,

, Następnie w "Dezaktywacja i usunięcie" ,

, Wybrać opcję "Dezaktywuj konto",

Kliknąć: "Kontynuuj do dezaktywacji konta".

Po wykonaniu tych kroków, twoje konto na Facebooku zostanie tymczasowo usunięte.

Jak usunąć konto na Facebooku na zawsze?

Możesz również pozbyć się konta na Facebooku na zawsze. Oznacza to, że wszystkie zdjęcia, wpisy i filmiki zostaną trwale usunięte z twojego profilu, bez możliwości ich odzyskania. To samo tyczy się fanpage'y, jeśli nie było do nich przypisanych innych administratorów. Tracąc konto na Facebooku, pozbywasz się również możliwości logowania się za jego pomocą w innych miejscach.

By usunąć konto na Facebooku na zawsze, również musimy:

Wejść w "Ustawienia" ,

, Wybrać opcję "Twoje informacje na Facebooku" ,

, Przejść do zakładki "Dezaktywacja i usunięcie",

Wybrać "Usuń konto na stałe" ,

, Wcisnąć "Przejdź do usuwania konta" ,

, Zatwierdzić przyciskiem "Usuń konto".

Na samym końcu dostaniesz prośbę o wpisanie hasła. Jeśli będzie ono zgodne z danymi do logowania, rozpocznie się proces usuwania konta na Facebooku.

Zdjęcie Usunąć konto na Facebook możesz również z poziomu aplikacji na telefon. /Agencja FORUM



Jak usunąć konto na Facebooku na telefonie?

Wygląd Facebooka na komputerze jest zupełnie inny niż w wersji mobilnej. Jak więc usunąć konto na Facebooku z poziomu smartfona?

Wejdź w menu (trzy poziome kreski obok dzwoneczka powiadomień),

(trzy poziome kreski obok dzwoneczka powiadomień), Wybierz ikonę zębatki - są to "Ustawienia" ,

- są to , Przejdź do opcji "Informacje osobiste oraz informacje o koncie" ,

, Następnie w "Własność konta i kontrola ",

", Na samym końcu wyświetla się opcja "Dezaktywacja i usuwanie"

W tym miejscu ostatecznie zdecydujesz, czy usuwasz konto FB na stałe, czy tylko je czasowo dezaktywujesz.

Jak usunąć stare konto na Facebooku?

Zdarza się, że z jakiegoś powodu nie masz już dostępu do poprzedniego konta. Nie dało się do niego zalogować, lub masz czasową blokadę dostępu, więc założyłeś nowy profil.

Jak usunąć stare konto na Facebooku? Musisz się na nie dostać z poziomu nowego profilu.

Wyszukaj stary profil,

W prawej górnej części profilu wybierz trzy poziome kropki,

Wybierz funkcję "Uzyskaj wsparcie lub zgłoś profil" ,

, Spośród problemów wybierz "Inny powód" ,

, Na samym dole kliknij opcję "Odzyskaj to konto".

Nie ma możliwości zlikwidowania konta bez zalogowania do niego. Dlatego też najpierw musisz odzyskać dostęp do poprzedniego profilu. Po zalogowaniu się do starego konta, wykonaj procedurę usunięcia konta na Facebooku, tak samo jak we wcześniejszych przykładach.



Zdjęcie Korzystać z platformy Facebook mogą osoby, które ukończyły 13 rok życia. /Agencja FORUM

Jak usunąć czyjeś konto na Facebooku?

Chociaż może się to wydawać podejrzane, w niektórych sytuacjach na Facebooku możesz usuwać konta osób trzecich. Usunięcie czyjegoś konta na Facebooku jest możliwe w przypadku konkretnych grup odbiorców. Niezależnie od tego czy jest to członek twojej rodziny, czy znajomy.

Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia zgodnie z regulaminem nie powinny mieć dostępu do platformy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu zauważysz, że je założyły, możesz wypełnić stosowny wniosek . Wklejamy w nim adres URL konta, pełne imię i nazwisko dziecka i jego prawdziwy wiek.

Dostępny jest również formularz dotyczący osób, które nie mogą funkcjonować samodzielnie lub są ubezwłasnowolnione. Po wypełnieniu cyfrowych dokumentów , administracja podejmie się jego weryfikacji i odeśle ci informacje odnośnie dalszego postępowania.

Istnieje jeszcze formularz dla osób, które przebywają w więzieniu lub w innym zakładzie zamkniętym. Jeśli reprezentujesz wymiar sprawiedliwości, możesz zgłosić konto więźnia . Możliwe jest to jednak wyłącznie z poziomu służbowej skrzynki mailowej.

Jak usunąć konto na Facebooku bez hasła?

Jeśli nie pamiętasz danych do logowania, proces usunięcia konta na FB będzie bardziej skomplikowany. Jak możesz usunąć konto na Facebooku nie podając hasła?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, usunięcie konta na Facebooku bez loginu i hasła nie jest możliwe. Dlatego też pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć, jest odzyskanie danych do logowania. By to zrobić należy:

Na ekranie logowania kliknąć "Nie pamiętam hasła" ,

, W odpowiedniej rubryce wpisujemy swój login . Może to być adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem,

. Może to być adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem, Decydujemy, czy chcemy wysłać link do resetowania hasła na adres mailowy,

Jeśli nie posiadamy dostępu do maila, wybieramy opcję "Nie mam dostępu do swojego konta e-mail" ,

, Przechodzimy do strony, na której potwierdzamy naszą tożsamość.

Jeśli nie masz powiązanego z kontem na Facebooku adresu e-mail ani numeru telefonu, musisz wejść na stronę facebook.com/login/identify z poziomu urządzenia, na którym logowałeś się wcześniej.

Zdjęcie Nie ma możliwości usunięcia konta na Facebooku bez znajomości danych do logowania. /Agencja FORUM



Jak usunąć konto osoby zmarłej na Facebooku?

Zakładając konto na portalu społecznościowym, musisz liczyć się z faktem, że będzie ono aktywne przez cały czas. Nawet, gdy zabraknie cię na świecie, twój profil pozostanie aktywny.

Jak usunąć konto osoby zmarłej na Facebooku?

Jeśli chcesz usunąć konto zmarłej osoby z Facebooka, potrzebujesz dokumentów weryfikacyjnych. Konieczne jest przygotowanie do różnych etapów weryfikacji konkretnych dokumentów. Wśród nich są:

Poświadczenie, że jesteśmy bliską rodziną bądź osobą wykonawczą testamentu,

Pełnomocnictwo, akt urodzenia, testament zmarłego lub ostatnia wola,

Akt zgonu, nekrolog albo karta upamiętniająca.



Po przesłaniu wszystkich potrzebnych dokumentów przez formularz , konto na Facebooku zostanie usunięte w ciągu tygodnia.

Co ciekawe, już teraz możesz podjąć decyzję o tym, co ma stać się z twoim Facebookiem po śmierci. Możesz wnioskować do administracji o to, aby usunięto twoje konto, gdy cię zabraknie. Jak to zrobić?

Przechodź w "Ustawieniach konta" ,

, Wybierz zakładkę "Własność konta i kontrola",

Kliknij opcję "Ustawienia statusu "In memoriam"".

W tym miejscu możesz też wybrać opiekuna konta, czyli osobę, która zajmie się twoim profilem po śmierci. Będzie ona mogła modyfikować podstawowe dane (jak np. zdjęcie profilowe), jak również sama podjąć decyzję o ewentualnym usunięciu konta Facebook.

Zobacz video:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak wygląda przyszłość? Weź baterię i jedź AFP