Sansewieria to popularna roślina domowa uprawiana w doniczkach, która znajduje się na liście najlepszych naturalnych oczyszczaczy powietrza według NASA. Gatunek nie jest wymagający i można go z powodzeniem trzymać w mieszkaniu. Jak należy go pielęgnować?

Pielęgnacja Sansewierii jest prosta

Sansewieria, która jest nazywana również wężownicą, to gatunek należący do rodzaju dracen. Roślina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, także w takich, gdzie występują niedobory światła, choć w naturalnych siedliskach rośnie w miejscach nasłonecznionych i dlatego w domu najlepiej wybrać dla niej okno z dostępem do Słońca.

Podlewanie Sansewierii należy ograniczyć. Rośliny znajdujące się w ekspozycjach nasłonecznionych można zasilać wodą nawet raz na 3-4 tygodnie. Natomiast w zacienionych miejscach należy ją podlewać co około 2 miesiące. Gatunek nie przepada za wodą i zbyt duża jej ilość może spowodować gnicie korzeni, na co warto zwrócić uwagę.

Sansewieria to roślina, która wiele toleruje i z pewnością będzie dobrym wyborem dla początkujących. Znosi różne warunki i rośnie w powietrzu o dowolnej wilgotności. Nie wymaga także specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlaczego warto ją mieć właśnie w sypialni?

Sansewieria to świetny oczyszczacz powietrza według NASA

Roślina znana jest z korzystnego działania na jakość powietrza. Po pierwsze jest w stanie przetwarzać dwutlenek węgla na tlen nie tylko w dzień, ale również nocą. Pozwoli to na lepsze natlenienie sypialni w trakcie snu. Po drugie Sansewieria oczyszcza powietrze z toksyn. Może neutralizować formaldehyd oraz benzen, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu i mogące znajdować się w naszych mieszkaniach.

Zdjęcie Sansewieria nie jest wymagającą rośliną i jej pielęgnacja jest prosta. / Damir / pexels.com

Formaldehyd oraz benzen mają negatywny wpływ na ludzi i mogą powodować różne dolegliwości. Są to m.in. bóle głowy, osłabienie układu odpornościowego czy problemy z oddychaniem. W celu neutralizacji nie trzeba sięgać po specjalne oczyszczacze powietrza, gdyż opisywana roślina z powodzeniem je zastąpi.

Warto jednak mieć na uwadze, że Sansewieria może być również niebezpieczna i z tego względu trzeba wybrać w mieszkaniu dla niej miejsce, do którego nie mają dostępu dzieci oraz zwierzęta. Roślina zawiera w liściach saponiny, które mogą być toksyczne. Zwłaszcza podczas zjedzenia ich w większej ilości. Dlatego zadbajmy o to, aby dostęp do doniczki był ograniczony.

NASA wymienia także inne naturalne oczyszczacze powietrza

Na liście NASA znajduje się więcej roślin, które pełnią świetną rolę oczyszczaczy powietrza. Są to m.in. popularna zielistka, palma areka, bluszcz, epipremnum czy aloes. Oczywiście w tym przypadku również należy zwrócić uwagę na toksyczność części z wymienionych gatunków i co za tym idzie, dobór odpowiednio ograniczonego stanowiska.