Przez dekadę grał tymi samymi liczbami na loterii. W końcu wygrał

Autorska kombinacja liczb

Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym przez Maryland Lottery, mężczyzna, który od dekady grał tymi samymi liczbami, w końcu wygrał. Zwycięzca, który pozostaje anonimowy, wygrał nagrodę po rozegraniu gry Bonus Match i zgarnął 50 000 dolarów.

Gram ciągle tymi samymi numerami, robię to od lat. Powiedział mężczyzna urzędnikom z siedziby Maryland Lottery w Baltimore.

Mężczyzna odwiedzał raz za razem sklep monopolowy w Temple Hills i kupował losy za 4 dolary, skreślając za każdym razem te same liczby: 5, 6, 8, 23, 30. Cały los zawierał sześć linii kombinacji, z czego cztery linie mężczyzna zakreślił samodzielnie, a dwie zostały wygenerowane losowo przez maszynę. Właśnie jego autorska kombinacja zapewniła mu zwycięstwo.

Wygrana pomoże opłacić rachunki

Zwycięzca jest emerytowanym operatorem prasy drukarskiej, a dzięki wygranej na loterii będzie mógł sobie pozwolić na rzeczy, na które do tej pory nie było go stać. Z początku nie mógł uwierzyć w to, że to właśnie on jest zwycięzcą loterii, i to dzięki liczbom, które skreślał przez tyle lat. Co ciekawe, z tych linii, które sam skreślał, oprócz głównej nagrody, wygrał jeszcze dodatkowe 15 dolarów.

Pierwszą osobą, z którą podzielił się radosną nowiną, była jego żona, z którą żyje już od 22 lat. Wygraną zamierzają przeznaczyć na opłacenie zaległych rachunków, a co zostanie, odłożą jako zabezpieczenie na przyszłość.

„Szczęśliwe” liczby

Wiele ludzi ma swoje autorskie kombinacje, którymi od lat gra na wszelkiego rodzaju loteriach. Często są to daty urodzenia bliskich im osób bądź daty ważnych dla nich wydarzeń. Prawdopodobieństwo wygrania dzięki określonej kombinacji cyfr jest za każdym razem takie samo, jednak jak pokazuje przypadek mężczyzny z Maryland, wytrwałość czasami popłaca.

Wielu graczy loterii mówi nam, że mają pewne kombinacje liczb, których regularnie używają. Czasami są to daty urodzenia, numery domów lub numery strojów ich ulubionych sportowców, a czasami po prostu zdecydowali, że pewne liczby są dla nich „szczęśliwe”. Powiedział CNN Seth Elkin, rzecznik Maryland Lottery and Gaming.

Oczywiście wygrana na loterii to tylko wypadkowa losowych liczb, które nie mają nic wspólnego ze „szczęściem”. Możemy grać całe życie tymi samymi liczbami, a i tak nie wygramy. Statystyki mówią, że są pewne liczby, które częściej znajdują się w zwycięskiej szóstce niż inne, jednak w dalszym ciągu ich ponowne wylosowanie jest kwestią prawdopodobieństwa.

Jedni starają się wyliczyć dzięki matematyce, które liczby mogą być zwycięskie w następnym losowaniu, inni szukają pomocy nowoczesnych technologii, na przykład sławnego bota chatGPT, którego proszą o wytypowanie zwycięskich liczb. Jednak nigdy nie ma gwarancji wygranej.