Trendy w turystyce w 2026 r. Jeden się wyróżnia

Media informują o wzroście nowego trendu w turystyce, w którym podróżni szukają specyficznych miejsc z historią i charakterem. Mowa o tzw. salvaged stays. W tym trendzie chodzi o doświadczenie unikalnego stylu, kultury i komfortu w uratowanych zabytkowych obiektach, przekształconych na hotele, gdzie zachowano historyczne elementy, takie jak fragmenty murów czy zdobień, ale wnętrza dostosowano do nowoczesnych standardów.

Od odrestaurowanych kościołów przez fabryki zamienione na luksusowe pokoje po więzienia zaadaptowane na pięciogwiazdkowe kurorty - w 2026 r. w turystyce rządzić mają właśnie tego rodzaju "uratowane pobyty". Gdzie można znaleźć takie miejsca?

Nocleg w dawnym więzieniu przekształconym na luksusowy hotel

Od Europy przez Azję po Australię, w niemal każdym zakątku świata znajdują się zabytkowe obiekty przerobione na hotele. Wśród nich są między innymi więzienia. Jeszcze niedawno były symbolem izolacji, kontroli i kary - dziś dawne areszty coraz częściej przechodzą spektakularną metamorfozę i wracają do życia w zupełnie nowej roli. Historyczne zakłady karne są adaptowane na luksusowe apartamenty, które łączą surową architekturę z nowoczesnym designem, komfortem i wysokim standardem usług.

Wielkie inwestycje, które obejmują przebudowę takich miejsc na hotele, pozwalają ocalić zabytkowe obiekty przed zapomnieniem, jednocześnie nadając im nowe znaczenie. Dawne więzienia zmieniają się w wyjątkowe przestrzenie noclegowe, w których historia spotyka się z luksusem. Euronews podał listę takich miejsc.

Hotele w zabytkowych obiektach. Dawne więzienia i nie tylko

Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet - Stambuł, Turcja: Dawne więzienie dla dysydentów, m.in. dziennikarzy i pisarzy. Budynek w tureckim stylu neoklasycystycznym, z początku XX w., obecnie luksusowy hotel ze spa. Leży w sercu historycznej dzielnicy Sultanahmet, blisko Hagii Sofii i pałacu Topkapı. Hotel Liberty - Offenburg, Niemcy: XIX-wieczne więzienie, gdzie trzymano m.in. uczestników rewolucji badeńskiej z 1848 roku. Budynek łączy historyczne detale z nowoczesnym designem. Obok drzwi do pokoi wiszą drzwi do celi, a nazwa restauracji Wasser&Brot nawiązuje do więziennego jadłospisu: wody i chleba. The Liberty, a Luxury Collection Hotel - Boston, USA: Sławne więzienie Charles Street z XIX w. przekształcono w luksusowy hotel. Zachowano wiele oryginalnych elementów, m.in. kraty i charakterystyczne atrium, przy jednoczesnym komforcie wnętrz. The Interlude - Melbourne (okolice), Australia: Jedno z najsłynniejszych australijskich więzień, Pentridge Prison (1851-1997), stało się hotelem oferującym 19 apartamentów. Wiele historycznych murów i przestrzeni przystosowano do współczesnych funkcji, a centralną atrakcją jest wellness z podziemnym basenem. Hoshinoya Nara Prison - Nara, Japonia: Nowy hotel (otwarcie planowane na czerwiec 2026) w byłym więzieniu dla nieletnich, łączący elementy dawnej architektury z luksusowymi apartamentami oraz restauracją. Na każdy z 48 pokoi składa się od 9 do 11 dawnych jednoosobowych cel. W kompleksie powstaje też Muzeum Więzienia.

Szukając innych miejsc z historią, które zaadaptowano na hotele, można przyjrzeć się też ofercie dostępnej w Polsce: Mamy tu np. Zamek Ryn, czyli luksusowy hotel na Mazurach, urządzony w średniowiecznym zamku krzyżackim; albo Hotel Copernicus w Krakowie, który niegdyś był siedzibą kanoników katedralnych; czy też Andel's Hotel Łódź w zabytkowym budynku dawnej przędzalni ogromnego kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego, a także wiele więcej ciekawych hoteli.

