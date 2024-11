Bluesky jest serwisem społecznościowym, który powstał w 2019 r. jako inicjatywa badawcza na Twitterze, kierowana przez ówczesnego CEO Jacka Dorseya. Jej celem było zbadanie zdecentralizowania platformy. W 2021 r. jako szefową projektu zatrudniono Lantian "Jay" Graber. Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, Twitter zerwał wszelkie powiązania prawne i finansowe z Bluesky Social, co doprowadziło do szybkiego rozwoju aplikacji społecznościowej Bluesky. W lutym uruchomiono wersję beta, która umożliwiała rejestrację wyłącznie na zaproszenie (pamiętacie pierwsze czasy serwisu Grono?). W lutym 2024 r. otwarto rejestrację dla wszystkich.

Czy stosunkowo świeża platforma zyska równie szybko także polskich użytkowników? Pierwsi chętni już się pojawiają. W sobotę 16 listopada b.r. w godzinach popołudniowych o nowym koncie na Bluesky poinformował Donald Tusk. - Słyszałem, że jest Was coraz więcej na tej drugiej aplikacji. Od dziś jestem też na Bluesky - napisał premier.

Wizualnie Bluesky nie różni się znacznie od Twittera/X, co zapewne jest dodatkowym atutem dla wszystkich, którzy chcą przenieść się na nową platformę. Różnicę widać przede wszystkim od strony technicznej - nie ma algorytmu promującego treści, nie znajdziemy tam hashtagów i opcji przesyłania bezpośrednich wiadomości.

Użytkowników zyskuje także należący do Meta (właściciela Facebooka) Threads. Firma przekazała, że od początku listopada liczba użytkowników Threads wzrosła o ponad 15 mln, do 290 mln. Ostatnie zmiany mają go nieco upodobnić do X i odróżnić od Facebooka.