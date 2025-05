Zamek w Janowcu to jedna z bardziej znanych atrakcji województwa lubelskiego. Dzięki położeniu tuż przy stoku doliny Wisły rozciąga się niego niesamowity widok. Jeśli wiemy, gdzie patrzeć i trafimy na ładną pogodę, gołym okiem będziemy mogli podziwiać Góry Świętokrzyskie. Jest chętnie odwiedzany, zwłaszcza że do Janowca można dopłynąć promem z Kazimierza Dolnego. Niestety pozostały z niego w zasadzie ruiny, choć, jak możemy zobaczyć w źródłach historycznych, był piękną renesansową budowlą.

Zamek w Janowcu, malowniczo położony na wiślanej skarpie naprzeciwko Kazimierza Dolnego, powstał na początku XVI wieku z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja. Przez kolejne stulecia przechodził z rąk do rąk - należał m.in. do Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Być może w rękach tych ostatnich przetrwałby znacznie dłużej, gdyby nie to, że w XVIII wieku Marcin Lubomirski przegrał Janowiec w karty i dobra przeszły na własność Piaskowskich. Po potopie szwedzkim został odbudowany w stylu barokowym, a w XIX wieku, opuszczony i zaniedbany, zaczął popadać w ruinę.