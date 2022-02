O włos od katastrofy samolotu na Heathrow. Jest nagranie

Nad Wielką Brytanią przeszła wichura o nazwie Eunice. To już kolejna w tym miesiącu, która mocno dała się we znaki mieszkańcom wysp. Na lotnisku Heathrow porywy wiatru okazały się tak potężne, że o mało nie doszło do katastrofy lądującego tam Airbusa w barwach linii British Airways.

Przerażające nagranie momentu uderzenia wiatru wykonała platforma Big Jet TV. Możemy na nim zobaczyć kołyszący się na boki samolot, który przewoził pasażerów do Londynu. Na chwilę przed dotknięciem pasa, maszyna nagle mocno przechyliła się na lewą stronę. Piloci w ostatniej chwili ustabilizowali maszynę i przerwali próbę lądowania. Na szczęście Airbus nie uderzył skrzydłami o płytę lotniska.

Linie British Airways poinformowały, że nie doszło też do poważnych uszkodzeń maszyny, które nie pozwalałyby na kontynuację lotu. Samolot odleciał i bezpiecznie wylądował na innym lotnisku. Wichura Eunice poczyniła ogromne szkody w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku Heathrow porywy wiatru przekraczały 110 km/h, a na południowych wybrzeżach Anglii dochodziły do 200 km/h.

Rząd powołał nadzwyczajną komisję o nazwie Cobra, obawiając się, że wichura może okazać się jedną z najbardziej katastrofalnych w Wielkiej Brytanii od 30 lat. Na wyspie Wight wystąpiły największe porywy wiatru, jakie kiedykolwiek odnotowano w Anglii. Met Office podjęło rzadki krok, wydając jednocześnie dwa "czerwone" ostrzeżenia pogodowe.