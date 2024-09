Rosjanie mają ogromne problemy z myśliwcem Su-57

Rosyjskie Su-57 to ogromne zagrożenie dla Ukrainy

Myśliwce Su-57 Felon stanowią ogromny problem dla dostarczonych na Ukrainę F-16 i systemów obrony. Dlatego Ukraińcy niedawno postanowili uderzyć swoimi dronami kamikadze dalekiego zasięgu na lotnisko Achtubinsk, które leży 600 kilometrów od granicy z Ukrainą. Stacjonowały tam dwa najnowsze i najbardziej zaawansowane myśliwce wielozadaniowe Su-57. Po ataku, co najmniej jedna maszyna została poważnie uszkodzona.

Sam Kreml reklamuje Su-57 jako "najlepszy samolot bojowy w historii rosyjskiej armii". Okazuje się, że liczby mogą wprawić w osłupienie nawet entuzjastów polityki Władimira Putina i samej rosyjskiej armii. Otóż analitycy z Defense Express przyznali, że najprawdopodobniej jest to tylko 11 maszyn, z czego siły powietrzne mogą wykorzystywać zaledwie trzy maszyny. Dla porównania, USA mają do dyspozycji aż 540 sztuk myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F-35 i ok. 200 sztuk przewagi powietrznej F-22.

Obecnie Rosjanie mają do swojej dyspozycji ok. 10 tych maszyn. Większość to prototypy testowe, ale kilka ma nawet brać czynny udział w atakowaniu ukraińskich celów. Su-57 Felon są dla Kremla bardzo ważne, ponieważ mogą stawić czoło dostarczonym na Ukrainę myśliwcom F-16. Są one też nośnikami potężnych pocisków Kh-69. Obecnie są one bardzo trudne do zestrzelenia przez dostępne na Ukrainie systemy obrony powietrznej.



Czym jest i co potrafi rosyjski myśliwiec Su-57

Su-57 zbudowano w rozwiniętej konstrukcji stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, takich jak polimer, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze. Zapewnia to niższy poziom promieniowania radarowego i sygnatury podczerwonej, w porównaniu do starszych rosyjskich myśliwców. Niemniej w zestawieniu z amerykańskim myśliwcem wielozadaniowym F-35, Su-57 odstaje pod względem właściwości stealth.

Ciekawostką jest fakt, że pomimo dość dużej enigmatyczności za myśliwcem ciągnie się swoista porażka. Pierwszy seryjny Su-57, który skonstruowano w 2019 roku, został rozbity, zanim w ogóle trafił do służby. W 2018 Indie, które współpracowały przy opracowywaniu konstrukcji Su-57, zrezygnowały z projektu, uznając, że nie spełni on na czas wymagań dotyczących radaru i technologii stealth.