Zdrowe serce w ruchu

Banalnym stwierdzeniem jest to, że zwykły ruch pomoże zadbać o nasze serce. Jednak międzynarodowa grupa badaczy z Australii, Hiszpanii, Brazylii, USA i Chile postanowiła sprawdzić, ile takiego ruchu wystarczy w zwykłym chodzeniu, aby odczuć efekty.

Wyniki mówią wprost, większość z nas od niewielkiego spadku ryzyka chorób serca i śmierci dzieli nas 2200 kroków dziennie. Tyle wystarczy, aby odczuć najmniejsze pozytywne efekty. Według naukowców jednak najlepiej dziennie wykonywać 9000-10000 kroków. Taka liczba zmniejsza ryzyko zgonu o 39% i ryzyko chorób serca o 21%.

Reklama

Badanie wyjawiło przy tym, że występuje swoista gradacja efektów. Zaobserwowano przy nich, że połowa liczby dziennych kroków względem optymalnego wyniku, daje praktycznie połowę efektów.

Co ciekawe na to, jak wielkie benefity dadzą nam zwykłe spacery, w ogóle nie wpływa ogólna aktywność fizyczna. W badaniach naukowcy odkryli, że osoby siedzące dziennie przez 10,5-11 godzin i nieprowadzące sportowego trybu życia, osiągały takie same efekty na swoje serce jak osoby prowadzące regularną aktywność fizyczną. Tak więc bez względu na stan aktywności fizycznej, jakikolwiek ruch aktywujący ogólnie nasze ciało, powtarzany na przestrzeni dnia, ma dla nas bardzo duże korzyści.

W badaniach wykorzystano próbę aż 72 000 uczestników UK Biobank, dużej biomedycznej bazy danych stworzonej w ramach długoterminowego projektu badawczego. Wszyscy bezpośredni uczestnicy uwzględnieni w tej analizie nosili monitor ruchu przez siedem dni, aby zmierzyć swoją aktywność fizyczną.

Badanie opublikowano na łamach czasopisma British Journal of Sports Medicine.