Protezy serca dla dzieci nie mają już ograniczeń

Do tej pory mechaniczne wspomaganie serca było na szeroką skalę stosowane u dorosłych pacjentów. Urządzenia dla dzieci - szczególnie tych najmłodszych - działały z ograniczeniami. Spowodowane jest to różnicami w anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych. Wymaga to więc różnych rozwiązań. System ReligaHeart PED został zaprojektowany z myślą o tych potrzebach. Oferuje on protezy w czterech rozmiarach - od 12 ml dla niemowląt po 45 ml dla nastolatków.

Innowacyjny system posiada m.in. gładkie zastawki poliuretanowe, opracowane i wyprodukowane w Polsce. Dzięki nowatorskiej technologii wtrysku te zastawki są niesamowicie gładkie. Niweluje to ryzyko uszkodzeń krwi, które stanowi poważne wyzwanie przy długotrwałym wspomaganiu serca. Na wyposażeniu znajduje się też sterownik pneumatyczny - cichy, wydajny i działający ponad 6,5 godziny na jednym naładowaniu baterii. Zapewnia to pacjentom większą mobilność.

Polska technologia i kardiochirurgia na światowym poziomie

W ramach projektu nie tylko opracowano i zbudowano nowe urządzenia, ale też przeprowadzono zaawansowane badania, takie jak komputerowe symulacje przepływu krwi, testy wytrzymałościowe i badania przedkliniczne na zwierzętach. Pozwoliło to uzyskać nie tylko nowoczesny, ale również bezpieczny system. Teraz jest on gotowy do dalszych etapów wdrażania.

Fundację Rozwoju Kardiochirurgii czekają następne wyzwania. Planuje ona przeprowadzić badania przedkliniczne na szerszą skalę i uzyskać certyfikację protez sercowych jako wyrobu medycznego najwyższej klasy. Dzięki temu certyfikatowi system będzie mógł być stosowany w szpitalach na całym świecie.

To nie tylko prawdziwy przełom w kardiochirurgii dziecięcej, ale również sukces technologiczny Polaków. Udowadnia to, że polska nauka i medycyna mogą śmiało konkurować na globalnym rynku. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólne wysiłki kilkudziesięciu specjalistów - lekarzy, technologów i inżynierów. Pracowali oni nad tym wyjątkowym systemem nawet w warunkach pandemii i konfliktu zbrojnego.

