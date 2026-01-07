Czy znaleziono nowe sposoby zapobiegania i leczenia raka skóry?

Chociaż światło słoneczne odgrywa w naszym życiu istotną rolę, pomagając organizmowi w wytwarzaniu składników odżywczych, takich jak witamina D, przebywanie na słońcu może zwiększać ryzyko zachorowania na raka skóry.

Nowe badanie pomaga zrozumieć, jak długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV może wywołać stan zapalny w komórkach skóry. Dzieje się tak poprzez rozkład białka ochronnego o nazwie YTHDF2, które pomaga zapobiegać przekształcaniu się zdrowych komórek w komórki rakowe. Białko to ma kluczowe znaczenie dla zarządzania aktywnością RNA wewnątrz komórek, co pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania komórek.

Jak powstaje rak skóry?

Szacuje się, że w Polsce na raka skóry choruje rocznie średnio prawie 16 tys. osób, jednak ta liczba może być znacznie wyższa, ponieważ wiele przypadków nie trafia do rejestrów z powodu leczenia prywatnego. Eksperci uważają, że niebarwnikowe nowotwory złośliwe skóry są jednymi z najczęściej występujących nowotworów złośliwych, co roku stanowiąc nawet 1/3 wszystkich zachorowań na choroby onkologiczne.

Promieniowanie UV może znacząco wpływać na powstanie raka skóry. Jest w stanie uszkadzać DNA i powodować stres oksydacyjny w komórkach skóry, co prowadzi do stanu zapalnego: zaczerwienienia, bólu i pęcherzy, czyli oparzenie słoneczne.

- Interesuje nas zrozumienie, w jaki sposób stan zapalny spowodowany ekspozycją na promieniowanie UV przyczynia się do rozwoju raka skóry - powiedziała dr Yu-Ying He.

Analizując wiele enzymów, jej zespół odkrył, że ekspozycja na promieniowanie UV drastycznie obniża poziom YTHDF2.

Utrata kluczowego białka zwiększa ryzyko raka

Białko YTHDF2 jest znane z rozpoznawania cząsteczek RNA oznaczonych modyfikacją chemiczną zwaną m6A.

Po usunięciu YTHDF2 z komórek skóry zaobserwowaliśmy, że stan zapalny wywołany promieniowaniem UV był znacznie gorszy

- To sugeruje, że białko YTHDF2 odgrywa kluczową rolę w tłumieniu reakcji zapalnych.

Jeśli stan zapalny nie jest odpowiednio kontrolowany, zamiast zwalczać infekcje może przyczyniać się do poważnych chorób, takich jak nowotwory. Okazało się, że YTHDF2 wiąże się ze specyficznym niekodującym RNA o nazwie U6, posiadającym modyfikację m6A. W przypadku braku YTHDF2 - na przykład po uszkodzeniu spowodowanym promieniowaniem UV - RNA, które wędruje do endosomu, może wiązać się z receptorem nazywanym TLR3 i wywoływać nadmierny stan zapalny.

- Nasze badanie odkrywa nowy poziom regulacji biologicznej, system nadzoru poprzez YTHDF2, który pomaga chronić organizm przed nadmiernym stanem zapalnym i uszkodzeniami przez nie wywołanymi.

Naukowcy twierdzą, że odkrycie to może doprowadzić do opracowania nowych metod zapobiegania i leczenia raka skóry wywołanego promieniowaniem UV, poprzez oddziaływanie na interakcje między RNA i białkami kontrolującymi stan zapalny.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

