Przez 21 lat obserwowali miliony burz. Odkrycie zaskoczyło meteorologów
Nowe badanie obejmujące miliony burz pokazuje, że ich narodziny wcale nie są przypadkowe, jak dotychczas uważano. Naukowcy odkryli mechanizm, który może znacząco poprawić prognozy gwałtownych zjawisk pogodowych.
Burze to niebezpieczne, ale niezwykle fascynujące zjawiska. Nowe badanie pokazuje jednak, że wcale nie są tak losowe, jak dotąd sądzono. Zespół naukowców przeanalizował obrazy satelitarne poprzedzające aż 2,2 miliona burz z ostatnich 21 lat. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Nature wskazują mechanizm, który może znacząco poprawić prognozowanie tych gwałtownych zjawisk.
Burza nie powstaje przypadkiem
Badanie prowadzone przez naukowców z UK Centre for Ecology & Hydrology objęło dane z lat 2004-2024. Analiza koncentrowała się na Afryce Subsaharyjskiej, czyli regionie, gdzie regularnie występują gwałtowne burze. Ale naukowcy podkreślają, że odkryty mechanizm może działać również w innych częściach świata, w tym w Europie.
Główny autor pracy, prof. Christopher Taylor, meteorolog z UKCEH, podkreśla, że kluczowy moment powstawania burzy wcale nie jest chaotyczny.
- Burze mogą czasem pojawiać się nagle, jakby "znikąd". Nasze badania pokazują jednak, że miejsce ich powstania jest bardziej przewidywalne, niż dotąd sądzono. Odkrycie to pomoże nam we współpracy z narodowymi służbami meteorologicznymi tworzyć dokładniejsze systemy prognozowania oparte na sztucznej inteligencji, które poprawią lokalne prognozy ulew i wyładowań atmosferycznych, zwłaszcza w regionach świata, gdzie burze są najintensywniejsze - tłumaczy prof. Taylor.
Wilgotność gleby i wiatr - ukryty mechanizm
Kluczową rolę odgrywa połączenie dwóch czynników: wilgotności gleby oraz zmienności prędkości wiatru wraz z wysokością, znanej jako ścinanie. Już wcześniej było wiadomo, że suche i bardzo nagrzane obszary gleby sprzyjają rozwojowi chmur burzowych, zwłaszcza gdy sąsiadują z chłodniejszymi i wilgotniejszymi terenami. Nowe badanie pokazuje jednak, że decydujące znaczenie ma dopasowanie tych wzorców wilgotności do układu wiatrów w dolnych kilku kilometrach atmosfery.
W miejscach, gdzie oba te czynniki się "spotykają", chmury burzowe rozwijają się szczególnie szybko. Analiza wykazała, że przy sprzyjającym układzie wilgotności gleby liczba gwałtownych burz była aż o 68 procent większa.
Satelity i sztuczna inteligencja
Badanie było możliwe dzięki metodzie opracowanej na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, która pozwala uzyskiwać z obrazów satelitarnych bardzo szczegółowe dane o wilgotności gleby każdego dnia. Tak precyzyjne informacje umożliwiły prześledzenie warunków poprzedzających miliony burz.
Dr Cheikh Abdoulahat Diop z senegalskiej służby meteorologicznej ANACIM zwraca uwagę na praktyczne znaczenie odkrycia .
- Najnowsze badanie może pomóc w ulepszaniu systemów wczesnego ostrzegania przed nagłymi powodziami, zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Będzie to szczególnie korzystne dla regionów o dużej liczbie ludności, które mają ograniczony dostęp do radarów meteorologicznych - mówi dr Diop.
Naukowcy pracują już nad narzędziami, które mogą ostrzegać o burzach nawet sześć godzin wcześniej. Jeśli nowe modele prognozowania potwierdzą swoją skuteczność, meteorolodzy być może rzadziej będą musieli mówić, że burza pojawi się na danym obszarze, a będą mogli wskazać miejsce z większą precyzją.
Źródło: Centrum Ekologii i Hydrologii w Wielkiej Brytanii (UK Centre for Ecology & Hydrology)
Publikacja: Christopher Taylor, Wind shear enhances soil moisture influence on rapid thunderstorm growth, Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-025-10045-7