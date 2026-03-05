Burze to niebezpieczne, ale niezwykle fascynujące zjawiska. Nowe badanie pokazuje jednak, że wcale nie są tak losowe, jak dotąd sądzono. Zespół naukowców przeanalizował obrazy satelitarne poprzedzające aż 2,2 miliona burz z ostatnich 21 lat. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Nature wskazują mechanizm, który może znacząco poprawić prognozowanie tych gwałtownych zjawisk.

Burza nie powstaje przypadkiem

Badanie prowadzone przez naukowców z UK Centre for Ecology & Hydrology objęło dane z lat 2004-2024. Analiza koncentrowała się na Afryce Subsaharyjskiej, czyli regionie, gdzie regularnie występują gwałtowne burze. Ale naukowcy podkreślają, że odkryty mechanizm może działać również w innych częściach świata, w tym w Europie.

Główny autor pracy, prof. Christopher Taylor, meteorolog z UKCEH, podkreśla, że kluczowy moment powstawania burzy wcale nie jest chaotyczny.

- Burze mogą czasem pojawiać się nagle, jakby "znikąd". Nasze badania pokazują jednak, że miejsce ich powstania jest bardziej przewidywalne, niż dotąd sądzono. Odkrycie to pomoże nam we współpracy z narodowymi służbami meteorologicznymi tworzyć dokładniejsze systemy prognozowania oparte na sztucznej inteligencji, które poprawią lokalne prognozy ulew i wyładowań atmosferycznych, zwłaszcza w regionach świata, gdzie burze są najintensywniejsze - tłumaczy prof. Taylor.

Wilgotność gleby i wiatr - ukryty mechanizm

Kluczową rolę odgrywa połączenie dwóch czynników: wilgotności gleby oraz zmienności prędkości wiatru wraz z wysokością, znanej jako ścinanie. Już wcześniej było wiadomo, że suche i bardzo nagrzane obszary gleby sprzyjają rozwojowi chmur burzowych, zwłaszcza gdy sąsiadują z chłodniejszymi i wilgotniejszymi terenami. Nowe badanie pokazuje jednak, że decydujące znaczenie ma dopasowanie tych wzorców wilgotności do układu wiatrów w dolnych kilku kilometrach atmosfery.

W miejscach, gdzie oba te czynniki się "spotykają", chmury burzowe rozwijają się szczególnie szybko. Analiza wykazała, że przy sprzyjającym układzie wilgotności gleby liczba gwałtownych burz była aż o 68 procent większa.

Satelity i sztuczna inteligencja

Badanie było możliwe dzięki metodzie opracowanej na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, która pozwala uzyskiwać z obrazów satelitarnych bardzo szczegółowe dane o wilgotności gleby każdego dnia. Tak precyzyjne informacje umożliwiły prześledzenie warunków poprzedzających miliony burz.

Dr Cheikh Abdoulahat Diop z senegalskiej służby meteorologicznej ANACIM zwraca uwagę na praktyczne znaczenie odkrycia .

- Najnowsze badanie może pomóc w ulepszaniu systemów wczesnego ostrzegania przed nagłymi powodziami, zagrożeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Będzie to szczególnie korzystne dla regionów o dużej liczbie ludności, które mają ograniczony dostęp do radarów meteorologicznych - mówi dr Diop.

Naukowcy pracują już nad narzędziami, które mogą ostrzegać o burzach nawet sześć godzin wcześniej. Jeśli nowe modele prognozowania potwierdzą swoją skuteczność, meteorolodzy być może rzadziej będą musieli mówić, że burza pojawi się na danym obszarze, a będą mogli wskazać miejsce z większą precyzją.

Źródło: Centrum Ekologii i Hydrologii w Wielkiej Brytanii (UK Centre for Ecology & Hydrology)

Publikacja: Christopher Taylor, Wind shear enhances soil moisture influence on rapid thunderstorm growth, Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-025-10045-7

