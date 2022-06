Andrzej Kozłowski, Geekweek Interia: Panie Majorze, jakie zagrożenia i szanse stanowią media społecznościowe dla wojska?

Major Przemysław Lipczyński: Szanse wynikające z wykorzystania portali społecznościowych przez wojsko są bardzo duże. Wynika to z tego, że obecnie bardzo dużo ludzi posiada aktywne konta w portalach społecznościowych i dzięki temu wojsko może dotrzeć z informacją do wielu osób. Naszym zasadniczym celem w komunikacji jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa. Jeżeli mówimy o 18 Dywizji Zmechanizowanej, to w perspektywie 10 lat szacuje się, że zostanie na nią przeznaczone 27 miliardów złotych. Podatnik zasługuje na to, aby wiedzieć jak te pieniądze są wydawane, a biorąc pod uwagę, ile osób posiada konta w portalach społecznościowych, to także w ten sposób docieramy do szerokiego grona odbiorców.

- Drugim celem komunikowania jest przeciwdziałanie dezinformacji. Od początku formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej, pojawiało się dużo fake newsów dotyczących naszej dywizji, które szybko musieliśmy dementować. Z czasem zdaliśmy sobie sprawę, że aby się chronić się przed dezinformacją musimy prowadzić bardzo aktywną politykę w sferze informacyjnej, czyli podawać komunikaty o tym jak się szkolimy, jakie pododdziały formujemy, jaki sprzęt otrzymujemy itp. Dzięki temu wypracowaliśmy pewnego rodzaju odporność na dezinformację. W chwili pojawienia się fake newsa dotyczącego naszej dywizji, każdy odbiorca może skonfrontować to z informacjami, które my publikujemy. Ponadto ciężej jest podważyć wizerunek marki, która ma ugruntowaną pozycję. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt dotyczący komunikowania. Jeśli my nie będziemy komunikować o sobie, będą o nas komunikować podmioty szerzące dezinformacje. Świat nie znosi próżni.

- Trzecim celem komunikowania w portalach społecznościowych jest pozyskiwanie kandydatów do służby w Wojsku Polskim. W perspektywie kilku najbliższych lat polska armia ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy. To skokowy wzrost, jeśli chodzi o liczebność Wojska Polskiego. Zdajemy sobie sprawę, że większość użytkowników portali społecznościowych to młode osoby, więc musimy wyjść im naprzeciw i pokazać, że służba wojskowa jest atrakcyjna i można się w niej spełniać i rozwijać. Obecnie dużą wagę przykładamy do nowego rodzaju służby wojskowej, jaką jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa oraz do zachęt dla kandydatów do wojska, jakie wniosła Ustawa o Obronie Ojczyzny.

Z jakich rodzajów mediów społecznościowych korzystają państwo do komunikowania?

- Wykorzystujemy wszystkie media społecznościowe, o których wiemy, że jest tam dużo naszych odbiorców. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, a od trzech tygodni również na TikToku. To najczęściej instalowana aplikacja w 2022 roku. Nie mogliśmy nie zauważyć, jak wiele młodych osób posiada tam konto. Założyliśmy konto na TikToku i pokazujemy, jak wygląda nasza służba. Każdy kanał komunikacyjny, którym możemy dotrzeć do potencjalnego żołnierza jest odpowiedni. Dobór właściwego medium do celów i sposób użytkowania oraz wiedza na temat najpopularniejszych mediów wykorzystywanych w Polsce jest podstawą właściwego ich wykorzystania i świadomego kreowania marki "Wojsko Polskie", w tym także Żelaznej Dywizji. Bo przecież wszyscy gramy do tej samej bramki!

Zdjęcie 18 Dywizja Zmechanizowana na TikToku / Facebook

Media społecznościowe to również rodzaj szeregu zagrożeń dla żołnierzy. Jaką działalność prowadzą państwo, żeby uczulić żołnierzy na potencjalne wrogie działania w mediach społecznościowych?

- Nowi żołnierze, który wstępują do 18 Dywizji Zmechanizowanej uczestniczą w szkoleniach dotyczących tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą publikowanie zdjęć "w mundurze" w portalach społecznościowych. Nie wszyscy żołnierze, którzy przychodzą do Wojska Polskiego zdają sobie sprawę z tego, z czym może się wiązać opublikowanie zdjęcia w Internecie. Każde zdjęcie, które robimy posiada metadane. To pewnego rodzaju wizytówka zdjęcia, z której możemy uzyskać informacje, kiedy zostało zrobione zdjęcie, jakim aparatem bądź telefonem, a nawet, jeżeli telefon ma włączony GPS, możemy sprawdzić dokładną lokalizację. Jedno takie zdjęcie nie stwarza większego zagrożenia, ale jeśli mówimy o większej ilości, to jest to już mnóstwo informacji, które analitycy "białego wywiadu" mogą wykorzystać przeciwko Wojsku Polskiemu. Dlatego zawsze ostrzegamy żołnierzy, żeby wstrzymywali się z publikacją zdjęć z ćwiczeń, szkoleń, służb itp. Od tego mamy profesjonalne zespoły komunikacyjne, które się tym zajmują, znają zagrożenia i wiedzą, jak się przed nimi ustrzec.

Czy w związku z wojną w Ukrainie obserwują państwo zwiększoną liczbę operacji informacyjnych ukierunkowanych przeciwko 18 Dywizji?

- Zauważamy, że działania dezinformacyjne zwielokrotniły się w czasie ostatnich kilku miesięcy. Musimy zdać sobie sprawę, że dezinformacja nie zna granic i sięga tak daleko, jak sięgają mass media. Na nas również oddziałuje się w ramach wojny informacyjnej, która cały czas trwa. Działalność trolli internetowych jest dużo większa. Dlatego też stworzyliśmy podręcznik "Bezpieczeństwo w sieci", w których informujemy żołnierzy o potencjalnych niebezpieczeństwach, które wiążą się z wykorzystaniem telefonu komórkowego, uczymy jak zabezpieczyć swój telefon, jak można wyłączyć geolokalizację, jakie informacje może on udostępniać. Krok po kroku pokazujemy, jakie są zagrożenia i jak im przeciwdziałać. Chcemy pokazać, że walka informacyjna cały czas trwa w naszym otoczeniu i musimy być wyczuleni na to wszystko, co się dzieje w sieci. Powinniśmy weryfikować informacje, jakie znajdziemy w Internecie. Łatwo jest polubić i udostępnić jakąś informację, która wydaje się sensacyjna, ale musimy zdać sobie sprawę, że ona nie zawsze jest prawdziwa i może być elementem dezinformacji. Przez zwykłe i niepozorne udostępnienie stajemy się jednym z ogniw łańcucha dezinformacji. Nasza świadomość dotycząca tego, jakie są zagrożenie związane z dezinformacją jest najważniejsza. Dezinformacja nie lubi prawdy, mija się z prawdą, a my powinniśmy robić wszystko, aby tę prawdę widzieć, promować i przekazywać dalej.

W jaki sposób państwo weryfikują czy żołnierzy zapoznali się z tymi poradnikiem i stosują wiedzę, które dzięki niemu pozyskali?

- Podręcznik jest publicznie dostępny dla każdego. Każdy może go sobie pobrać z naszej strony internetowej. Jak już wspomniałem, żołnierze, którzy przychodzą do służby nie są zorientowani, jakie zagrożenie stanowi publikowanie zdjęć w Internecie. Po przeczytaniu podręcznika często się zdarza, że żołnierze sami przekazują informacje o napotkanych w Internecie fake newsach i dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zareagować, zanim powstanie niepotrzebny kryzys komunikacyjny. Dzięki szybkiej reakcji jesteśmy w stanie powstrzymać efekt dezinformacyjnej kuli śnieżnej.

18 Dywizja jest pionierem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o prowadzenie komunikacji w wojsku. Czy reszta Wojska Polskiego i jego jednostek bierze z państwa przykład?

- Zdecydowanie zauważamy, że aktywność kont różnych jednostek wojskowych wzrastają regularnie, a nawet bardzo szybko. Wszyscy zdają sobie sprawę, że portale społecznościowe są bardzo potężnym narzędziem, jeżeli chodzi o komunikację albo pozyskiwanie kandydatów do służby. Wojsko Polskie rozwija się i będzie się rozwijać. Konta w portalach społecznościowych mają również Wojskowe Centra Rekrutacji. Na bieżąco komunikują, co zrobić, aby zostać żołnierzem, jak wygląda proces rekrutacji, gdzie się zgłosić i pod jaku numer zadzwonić.

- Trzeba podkreślić, że nie da się nie komunikować. Wszystko, nawet cisza, posiada jakąś wartość informacyjną i jest komunikatem. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby informacja o Wojsku Polskim dotarła do zainteresowanych od nas, a nie z mało wiarygodnych źródeł. Musimy iść z "duchem czasu" i być aktywni, a nie reaktywni w obszarze komunikowania. Musimy pojawiać się na nowych platformach społecznościowych, które są popularne wśród młodych osób. Właśnie tam zwykle następuje pierwsze spotkanie z mundurem i dlatego musimy być tam obecni.

- Jak wynika z raportu "Digital 2021" opracowanego przez We Are Social i Hootsuite, z internetu za pomocą smartfona korzysta aż 97,6 proc. internautów w wieku od 16 do 64 lat. Dlatego tym bardziej musimy tam być i my z odpowiednią dawką informacji. Skoro już wiemy, jak Polacy korzystają z internetu i wykorzystują tam m.in. portale społecznościowe, działamy wszędzie tam, gdzie są nasi potencjalni klienci - w tym duża grupa kandydatów do Wojska Polskiego.