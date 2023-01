Ludivine Dedonder, belgijski minister obrony, zapowiedział, że Belgia zwiększy swoją pomoc militarną dla Ukrainy. Dzisiaj (27.01) projekt ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów. Nowe postanowienie jest kontynuacją zapowiedzi Dedondera, które zostały przedstawione na spotkaniu w Ramstein.

W najbliższy piątek na posiedzeniu rządu zamierzam zaoferować nową pomoc specjalnie w celu zaspokojenia pilnych potrzeb Ukraińców w zakresie obrony powietrznej i broni przeciwpancernej, a także amunicji Ludivine Dedonder, belgijski minister obrony

Jak wskazują źródła, spora część broni znajdującej się w pakiecie będzie pochodzić z belgijskich magazynów, jednakże Bruksela zamierza dokupić karabiny szturmowe Scar od producenta FN Herstal. Ponadto przekazane zostaną karabiny maszynowe Minimi 5,56 mm oraz M2 12,7 mm.

W ramach pomocy militarnej znajdą się również m.in. systemy Mistral, lecz bez amunicji (Belgia nie posiada żadnych zapasów), a także rakiety AIM-120 AMRAAM, które mogą być wykorzystane w systemach NASAMS jako pociski przeciwlotnicze. Oczekuje się, że brakujące pociski do systemów Mistral zostaną przekazane przez m.in. Francję i Norwegię. W pakiecie nie znajdziemy za to czołgów Leopard 2, ponieważ Belgia sprzedała je dziesięć lat temu z powodu "wygaśnięcia ich żywotności".

- Czołgi te zostały odsprzedane za równowartość od 10 000 do 15 000 euro, ponieważ już nie działały. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je odkupić, ale nie są w dobrym stanie. Nie uważamy za rozsądne odkupywanie ich za tak wysokie ceny. Obecnie istnieją belgijskie firmy, które żądają nieuzasadnionej marży. Cena odsprzedaży wynosi 500 tys. euro za maszyny przechowywane w hangarach bez poddawania ich renowacji - podkreślił minister.

Co potrafi sprzęt zawarty w belgijskim pakiecie pomocy wojskowej?

Mistral jest systemem obrony powietrznej o zasięgu około 6 km naprowadzanym na podczerwień. Broń może być montowana na różnego rodzaju pojazdach, okrętach nawodnych i śmigłowcach, lub funkcjonować w konfiguracji przenośnej. Pociski ważą niecałe 19 kg, ich średnica wynosi 90 mm, a długość osiąga prawie 1,9 m, z kolei masa głowicy to 2,95 kg.

Rakiety AIM-120 AMRAAM są to kierowane pociski powietrze-powietrze o zasięgu 75 km. Osiągają prędkość 4896 km/h i służą do niszczenia wszelkiego rodzaju samolotów i bezzałogowych statków powietrznych oraz wrogich rakiet balistycznych. Długość pocisku wynosi 3660 mm, przy średnicy 178 mm i wadze 152 kg. Broń wykorzystuje aktywne naprowadzanie radiolokacyjne korygowane systemem INS.

Karabin Scar występuje w dwóch rodzajach: kaliber 5,56 mm i 7,62 mm. W zależności od typu magazynek mieści od 20 do 30 naboi, a cała broń waży od 3,5 do prawie 3,9 kg. Szybkostrzelność wynosi 55-600 strz./min, z kolei skuteczny zasięg strzelania oscyluje między 500 a 600 m. Karabin ten jest bronią modułową, która jest używana m.in. przez amerykańskie siły specjalne.

Minimi 5,56 mm jest belgijskim ręcznym karabinem maszynowym, który zasilany jest taśmą nabojową. Produkowany jest od 1982 roku. Długość broni wynosi 1040 km, a waga osiąga nawet 8,2 kg. Szybkostrzelność wynosi od 700 do 1150 strz./min, z kolei skuteczny zasięg to 1000 m. M2 12,7 mm jest kolejnym karabinem maszynowym włączonym do belgijskiego pakietu. Produkcja tego karabinu rozpoczęła się już w 1932 roku, a broń jest stale modernizowana i unowocześniana. Sprzęt razem z podstawą waży niecałe 60 kg. Maksymalny zasięg ostrzału wynosi 4200 m, przy skutecznym zasięgu 1800 m. Karabin charakteryzuje się szybkostrzelnością na poziomie 550 strz./min.