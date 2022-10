Europejskie kraje doszły do wniosku, że Europa boryka się z problemem braku odpowiedniej ochrony powietrznej i przeciwrakietowej, która zwalczałaby wrogie rakiety balistyczne, drony i samoloty. Utworzenie jednolitego systemu jest odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę.

W komunikacie NATO można przeczytać, że system ten opierałby się na "wspólnym nabywaniu sprzętu obrony powietrznej i rakiet przez narody europejskie. [...] To wielonarodowe i wieloaspektowe podejście oferuje państwom elastyczny i skalowany sposób na wzmocnienie ich zdolności odstraszania i obrony w skuteczny i opłacalny sposób". List intencjonalny został podpisany przez Niemcy, Belgię, Czechy, Bułgarię, Węgry, Finlandię, Litwę, Łotwę, Wielką Brytanię, Holandię, Rumunię, Norwegię, Słowację, Słowenię i Estonię.

Reklama

Który system obrony powietrznej zostanie wybrany?

Po podpisaniu deklaracji utworzenia wspólnej tarczy antyrakietowej europejskie kraje muszą zastanowić się który system rakietowy będą chciały zakupić, by stworzyć wielowarstwową zintegrowaną strukturę obronną. W grę wchodzi m.in. izraelski system Arrow 3, amerykański Patriot i niemiecki Iris-T SLM. Niestety nie wiadomo, kiedy zostaną dokonane pierwsze zakupy.

Jak powiedziała dziennikarzom Christine Lambrech, niemiecka minister obrony: - Będziemy pracować szybko nad pierwszymi wspólnymi projektami, wspólny zakup jednostek Patriot jest jednym z nich, a także nowoczesnego systemu Iris-T.

Niemiecka minister obrony wskazuje także, że system Arrow 3 miałby stanowić obronę przed rakietami balistycznymi w wyższych partiach atmosfery. Z kolei do zwalczania rakiet krótkiego i średniego zasięgu posłuży system Patriot oraz Iris-T. Zatem europejską tarczę antyrakietową może tworzyć kombinacja wyżej wymienionych systemów obrony.

Amerykańskie Patrioty będą chroniły europejskiego nieba?

System Patriot jest systemem rakietowym ziemia-powietrza bazującym na mobilnych platformach samochodowych. Został on opracowany przez Stany Zjednoczone. System ten jest w stanie niszczyć bezzałogowe statki powietrzne, samoloty, helikoptery oraz pociski rakietowe. Składa się ze stanowiska dowodzenia, radaru matrycowo-fazowego i wyrzutni M-901 rakiet Patriot. Sprzęt może pracować automatycznie lub na podstawie pracy operatorów. System wyposażony jest także w urządzenia identyfikacyjne "swój-obcy", zaś radiolokator może jednocześnie śledzić do 120 celów. System został zaprojektowany przeciwko pociskom balistycznym krótkiego zasięgu.

System Arrow 3, czyli izraelska myśl militarna

System Arrow 3 został opracowany wspólnie przez Izrael i USA. Zapewnia on egzo-atmosferyczne przechwytywanie pocisków balistycznych, czyli może niszczyć wrogie rakiety podczas części ich trajektorii lotu kosmicznego. Jest w stanie zneutralizować także rakiety o zasięgu międzykontynentalnym.

Ponadto, według Izraelskiej Agencji Kosmicznej, Arrow 3 może służyć jako broń antysatelitarna. System ma przechwytywać przynajmniej pięć pocisków balistycznych w ciągu 30 sekund. Dodatkowo według założeń, rakieta przechwytująca może być wystrzelona w kosmos, zanim będzie wiadomo, dokąd zmierza wrogi pocisk. Po zidentyfikowaniu celu i jego kursu pocisk Arrow 3 jest przekierowywany na odpowiednią trajektorię w celu neutralizacji wrogiego obiektu.

Czy w skład europejskiej tarczy antyrakietowej wejdzie Iris-T?

Iris-T to system opracowany przez Niemcy (46 proc. udział prac badawczy), ale też przez Włochy, Szwecję, Grecję, Norwegię i Kanadę, służący do przechwytywania pocisków krótkiego zasięgu. Iris-T odznacza się bardzo wysoką czułością systemu naprowadzającego, ponadto posiada urządzenia zdolne do odróżnienia właściwych celów od celów pozornych. System Iris-T to najnowocześniejszy system obrony powietrznej, jaki posiada obecnie Berlin.