Bombowce strategiczne B-52 Stratofortress w akcji

Chociaż amerykańskie bombowce strategiczne B-52 Stratofortress pierwszy raz pojawiły się na niebie ponad 70 lat temu, to jednak wciąż tkwi w nich duży potencjał nie tylko do obrony kraju, ale również do realizacji najtrudniejszych misji wojskowych na całym świecie. Pozostaną one we flocie jeszcze przez kolejne 30 lat.

Siły Powietrzne USA ogłosiły, że maszyny B-52 Stratofortress przejdą kilka modyfikacji, które pozwolą im jeszcze sprawniej realizować zadania. Pentagon nie ukrywa, że celem jest wzmocnienie potencjału militarnego w Europie w obawie przed agresją Rosji na kolejne kraje, w tym te należące do NATO.

Czym jest bombowiec strategiczny B-52 Stratofortress?

Boeing B-52 to ogromny amerykański bombowiec strategiczny, zdolny do przenoszenia ładunków atomowych. Jego pierwsze modele weszły do służby w latach 50. i do dziś stanowią podstawę lotniczego komponentu nuklearnej triady USA i tym samym NATO. To prawdziwy olbrzym, którego najnowsza wersja B-52H, która obecnie znajduje się w służbie, ma aż 56,4 metrów rozpiętości skrzydeł, mogąc przenieść ładunek uzbrojenia rzędu aż 32 ton.