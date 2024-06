Diabły tkwią w szczegółach

Raport pokazuje, że w przeciągu ostatnich 10 lat wiele państw NATO zrozumiało potrzebę wydatków na obronność. Obecnie z 31 państw Sojuszu posiadających armię, siedem nie spełnia założeń 2 proc. wydatków na obronność. Dla porównania w 2014 tylko siedem państw w całym NATO... spełniało ten wymóg.

Oczywiście nie można zakładać, że same takie liczby mówią o sile całej armii. Wiadomo, że nawet nasze 4 proc. PKB na obronność to mniej pieniędzy niż 2 proc. Niemiec, które po prostu mają silniejszą gospodarkę. Jednak ważna jest też kwestia, jak dane pieniądze są rozdysponowywane. Bo można wydawać 4 proc. swojego PKB, zapominając o dość kluczowych sektorach dla obronności.

Chociażby sam fakt, że jesteśmy liderem w wydatkach na uzbrojenie po głębszym przyjrzeniu się pokazuje, że jesteśmy liderem w zamawianiu uzbrojenia z zagranicznej półki. Bowiem rozwój czy nawet zakup krajowych rozwiązań jest u nas na dyskusyjnym poziomie, podobnie jak kwestia angażowania polskiego przemysłu w eksploatację zakupionego sprzętu.

Warto też pamiętać, że każdy z krajów może inaczej zliczać wydatki. Niektóre państwa mogą stosować bardzo sprytną matematykę co do obliczeń swoich wydatków np. w kwestii emerytur wojskowych, których szersze uwzględnienie pokazuje większe wydatki, ale nie przekładające się na zwiększenie siły zbrojnej. Niemniej traktując raport NATO jako szacunkowy pokaz pewnych tendencji, widać, że wiele państw Sojuszu realnie podchodzi do obronności.