Ukraina od 2023 roku używa do ochrony miast rewelacyjnych systemów MIM-23 Hawk, które zostały dostarczone bezpośrednio z Hiszpanii. Nieoficjalnie mówi się o gotowych do użycia co najmniej 10 sztukach tej broni. Niebawem sytuacja odmieni się na lepsze, a to ze względu na najnowsze informacje z USA.

Okazuje się, że amerykańskie władze federalne dały zielone światło dla zakupu usług wsparcia eksploatacji, a także integracji systemu MIM-23 Hawk z urządzeniami łączności dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Oznacza to, że Kijów będzie miał dostęp do części zamiennych do tych systemów i ciągłe wsparcie Pentagonu.

