Już jadą na Ukrainę. Rosja bardzo się ich obawia

Czym są i co potrafią systemy obrony MIM-23 Hawk?

Mogą one lecieć z prędkością 2,7 macha, stanowiąc dobrą obronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. Przy tym wykorzystuje radar AN/MPQ-50 do wykrywania celów na wysokich i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i radar AN/MPQ-62 do celów nisko lecących.

Co ciekawe, oprócz systemów Hawk, Ukraina obecnie potrzebuje dodatkowych ok. siedem baterii amerykańskich systemów Patriot do obrony miast, w tym najbardziej Charkowa, który w ostatnich tygodniach jest bez przerwy bombardowany przez Kreml. Obecnie Ukraina może mieć w użyciu zaledwie trzy baterie Patriot, tymczasem kraje NATO łącznie posiadają ponad 100 tego typu systemów.