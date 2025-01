Przypomnijmy, że KN-23 to jeden z najgroźniejszych pocisków balistycznych w arsenale Korei Północnej, które pozwalają Rosjanom na zmasowane ataki na ukraińskie miasta, przytłaczające systemy obrony powietrznej i narażające cywilów. Nie dalej jak wczoraj szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, generał Kyryło Budanow, zdradził, że w 2024 roku Rosja otrzymała od Korei Północnej 148 pocisków KN-23 . W rozmowie z portalem The War Zone dodał też, że spodziewają się utrzymania dostaw w tym roku.

Fakt, że oglądamy na nim północnokoreańską broń, nie budzi jednak wątpliwości, ponieważ takie same wyrzutnie rakiet zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas parady w Pjongjangu we wrześniu 2023 roku , a jedyną widoczną różnicą jest brak napisów na tych dostarczonych Rosji. Ale czy tego typu zagrywki mają sens?

Ujęcia z parady w Pjongjangu we wrześniu 2023 roku. Takie same systemy są teraz w rękach Rosjan

Jak podkreślają eksperci serwisu Defense Express, chociaż sam pomysł maskowania sprzętu wojskowego jako cywilnego nie jest nowy i widzieliśmy go w wykonaniu wielu armii stosujących taktyki terrorystyczne w działaniach wojennych (to naruszenie zasad prowadzenia działań wojennych), to trudno oczekiwać od niego skuteczności. Dlaczego? Wymagałoby to wiary, że przeciwnik okaże słabość, ignorując widoczne przy linii frontu cywilne pojazdy, co w ukraińskim przypadku jest wyjątkowo nieprawdopodobne.