Kraj NATO pozbywa się F-16. Wielka uroczystość

Historia holenderskich F-16

Holandia w połowie lat 70. zakupiła 102 samoloty F-16 w wersjach A/B. Wszystkie z nich wyprodukowano w krajowych zakładach lotniczych Fokker. Pierwszy F-16 trafił do służby w holenderskich siłach powietrznych w czerwcu 1979 roku. Do 1992 roku Holendrzy wyprodukowali łącznie 213 samolotów F-16 w wersjach A/B, przez co posiadali jedną z największych flot tych maszyn na świecie.

Po okresie Zimnej Wojny Holandia zaczęła stopniowo zmniejszać liczebność F-16 w swoich Siłach Powietrznych. W 2003 roku posiadała już 108 maszyn. W pierwszej dekadzie XXI w. łącznie 21 samolotów sprzedano do innych państw (18 do Chile i 3 do Jordanii).

Od 1997 do 2002 roku Holandia prowadziła modernizację swoich F-16, wprowadzając Mid-life Update. Łącznie 68 samolotów zostało ulepszonych do standardu AM/BM, posiadając zdolności zbliżone do wersji Block 50/52, czyli maszyn, jakie dziś posiada m.in. Polska. Przez kolejne lata operacyjna flota F-16 w holenderskich siłach powietrznych spadła do lekko ponad 40 sztuk.

Zdjęcie Samolot F-16 holenderskich sił powietrznych / @kadonkey / Twitter

Emerytura F-16 na Ukrainie

Dziś wiemy, że część holenderskich F-16 zakończy swoją służbę operacyjną na Ukrainie. Holandia obiecała przekazać naszemu sąsiadowi łącznie 24 samoloty. Według publicznych informacji pierwsze sześć holenderskich F-16 już trafiło na Ukrainę.

Możliwe, że wszystkie operacyjne samoloty F-16 holenderskich Sił Powietrznych trafią za naszą granicę. Służbę tych maszyn w Niderlandach przejmują samoloty F-35, które już biorą m.in. w misjach Air Policing w ramach NATO.

Holenderskie F-16 mogły przenosić broń nuklearną

F-16 Sił Powietrznych Holandii posiadają specjalne modyfikacje, wyróżniające je od maszyn innych państw. Część samolotów wyposażono w zasobniki Orpheus z pięcioma aparatami TA-8M i skanerem podczerwieni. Samoloty z tymi zasobnikami określano jako F-16 AR/BR i służyły przede wszystkim do rekonesansu.

Na przełomie XX i XXI wieku do modernizowanych samolotów F-16 Holendrzy wprowadzili Medium Altitude Reconnaissance System (MARS), czyli zasobnik rozpoznawczy, z ulepszoną kamerą. Holenderskie F-16 otrzymały także celowniki LANTIRN, zwiększające efektywność przenoszonych bomb. Należy też podkreślić, że w ramach uczestnictwa w programie Nuclear Sharing, holenderskie F-16 mogły przenosić bomby atomowe B61.