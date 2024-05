Media: W jednym momencie Ukraina może dostać Patrioty i F-16

13 kwietnia niemiecki rząd zapowiedział przekazanie kolejnej baterii systemu obrony powietrznej MIM-104 Patriot dla Ukrainy. Będzie to trzecia bateria wysłana przez Berlin, który w ostatnim czasie stara się skoordynować dostawy tych systemów z innych państw. Dostawy kolejnych Patriotów jest kluczowe dla Ukrainy. To obecnie jeden z głównych oręży, dzięki któremu Ukraińcy mogą bronić się przed nowoczesnymi rakietami Rosjan.

Dostawa trzeciej baterii może się jednak przedłużyć. Donosi o tym The New York Times, informując, że 6 maja personel ok. 70 żołnierzy rozpocznie w Niemczech szkolenie na systemach Patriot. Według dziennika szkolenie ma potrwać sześć tygodni, po czym Niemcy mają rozpocząć transport elementów baterii do Polski. Stamtąd trafią na Ukrainę.

Sam transport baterii jest dużym wyzwaniem logistycznym. Patriot to duży system, który składa się ze standardowo: ośmiu wyrzutni, zestawu radarowego, centrum dowodzenia (ECS), agregatu prądotwórczego, masztu anteny wysokiej częstotliwości oraz pocisków. Złożoność systemu zapewnia jego dużą skuteczność, pozwalając na efektywną obronę np. przed wprowadzonymi w 2016 roku rosyjskimi pociskami aerobalistycznymi Kindżał.

Zdjęcie Jedna wyrzutnia systemu Patriot / Sgt. Alexandra Shea / Wikimedia

Patrioty i F-16 dla Ukrainy w tym samym czasie?

Z wiadomości The New York Times niejako wynika, że czas dostawy może się jeszcze przesunąć. Dziennik wskazuje też na jeden ważny szczegół. Według niego dostawy nowej baterii systemu Patriot może mieć miejsce w tym samym czasie, gdy do Ukrainy mają trafić pierwsze myśliwce F-16.

The New York Times podaje, że według założeń niewielka liczba F-16 trafi na Ukrainę tego lata. Już wcześniej pojawiły się spekulacje, że bojowy debiut F-16 nad Ukrainą ma mieć miejsce właśnie w czerwcu lub lipcu, choć nie jest to potwierdzone. Myśliwce mogą pojawić się na Ukrainie z systemami obrony powietrznej, aby miały zapewnioną dodatkową ochronę.