Samoloty zostały zauważone niedaleko bazy lotniczej Edwards. Tornado należą do maszyn, które USA certyfikowało do przenoszenia broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing. Oznacza to, że w sytuacji konfliktu mogą one zostać uzbrojone w broń jądrową w celu wykonania uderzeń na cele przeciwnika.

Reklama

NATO potwierdziło, że Stany Zjednoczone rozmieściły ograniczoną liczbę bomb grawitacyjnych B61 w Europie jako sposób na odstraszanie, często opisywane jest to jako zapewnianie tzw. parasola nuklearnego. Głowice jądrowe udostępnione Europie w ramach tego programu pozostają jednak pod amerykańską kontrolą.

Jaką moc mają bomby B61?

B61 to podstawowa swobodnie opadająca bomba jądrowa na wyposażeniu wojsk Stanów Zjednoczonych. W zależności od wersji jest bronią taktyczną lub strategiczną o mocy, którą ocenia się na nawet 500 kiloton TNT w wersji Mark 7.

B61-12 posiada cztery wybieralne moce wybuchu, a jej maksymalna siła to 50 kiloton trotylu. Jest ona najnowszym wariantem z rodziny bomb B61. Docelowo ma zastąpić w użyciu bomby B83, które Amerykanie uznają za "relikt zimnej wojny". Cena wyprodukowania pojedynczej bomby B61-12 to około 28 milionów dolarów.

Dla porównania dwie amerykańskie bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki w Japonii w 1945 roku, miały siłę wybuchu odpowiednio 15 i 21 kiloton. Był to jedyny w historii przypadek użycia bomb nuklearnych w konflikcie zbrojnym.

Czym są samoloty Tornado?

Tornado to samolot myśliwsko-bombowy, opracowany wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Niemcy w latach 70. XX wieku. Istnieją trzy podstawowe wersje maszyny. Tornado ADV służąca jako myśliwiec przechwytujący, Tornado IDS — wariant szturmowy i Tornado ECR, czyli samolot walki radioelektronicznej.

Dzięki zmiennej geometrii skrzydeł Tornado może dostosowywać swoje osiągi do różnych misji i warunków lotu. Jego prędkość maksymalna wynosi ponad 2,3 tys. km/h, a zasięg niemal 3,9 tys. kilometrów.

Uzbrojenie samolotów Tornado różni się w zależności od kraju użytkownika, ale należą do niego m.in. pociski przeciwokrętowe Kormoran, przeciwradarowe AGM-88 HARM, powietrze-powietrze Sidewinder i AMRAAM, a także bomby kierowane JDAM i Paveway. Podstawową bronią Tornado są dwa działka Mausera kal. 27 mm.

Obecnie samolot Tornado jest niemiecką platformą do przenoszenia broni nuklearnej w ramach porozumień NATO dotyczących współdzielenia broni jądrowej, chociaż w przyszłości planuje się jego zastąpienie przez F-35.

Samolot Tornado jest obecnie wykorzystywany przez Niemcy, Włochy i Arabię Saudyjską. Z brytyjskiego lotnictwa został ostatecznie wycofany w 2019 roku.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.