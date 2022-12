Niecodzienna akcja ratunkowa. Ukraiński dron ratuje swojego towarzysza

Na oficjalnym kanale ukraińskiego ministerstwa obrony na Twitterze pojawił się materiał filmowy, na którym widoczna jest "unikalna operacja specjalna" - mają brać w niej udział inteligentne drony (ID). W swoim poście ministerstwo napisało: "Ranny dron został fachowo uratowany przez swojego towarzysza broni, który nie pozwolił mu wpaść w ręce wroga".

Na nagraniu widoczna jest powierzchnia ziemi, na której znajduje się uszkodzony dron rozpoznawczy - ma on połamane niektóre wirniki oraz jedno z czterech ramion. Nie wiadomo, w jaki sposób doszło do uszkodzenia maszyny. Dronem ratowniczym jest najprawdopodobniej drugi dron zwiadowczy, do którego domontowana została linka zakończona haczykiem (?). Misja ratunkowa zakończyła się sukcesem.