Nowy Bayraktar może nieźle namieszać. Resort obrony ostrzega

System obrony powietrznej na wzór izraelskiej Żelaznej Kopuły

Baykar już jakiś czas temu ogłosił, że zamierza prowadzić testy dronów Bayraktar TB3 na statku TCG Anadolu w 2024 r., podał "Greek Reporter". Komentując reakcję Aten na rozwój tureckiej floty dronowej, przywołano wypowiedź greckiego ministra obrony Nikosa Dendiasa, który oświadczył, że władze Grecji opowiadają się za stworzeniem w kraju systemu obrony powietrznej na wzór izraelskiej Żelaznej Kopuły, zaznacza PAP.

"Obecnie w Grecji istnieją dwa rodzaje systemów obrony powietrznej. Pierwszy służy do przeciwdziałania wrogim samolotom, pociskom balistycznym i rakietom oraz do neutralizowania ich. W skład systemu wchodzi m.in.: lotnictwo przechwytujące, systemy S-300, Patriot, HAWK, Crotale. Drugi system służy do obrony przed dronami poprzez zakłócanie systemu naprowadzania (soft kill). Grecja planuje przekształcić drugi system w tzw. hard kill, pozwalający na atakowanie i strącanie wrogich bezzałogowców", przekazał PAP.