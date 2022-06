Cougar 4x4

To pojazd typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), czyli maszyna o zwiększonej odporności na miny i improwizowane ładunki wybuchowe. Są one znane polskim żołnierzom z misji w Iraku i Afganistanie, gdzie służyły do patrolowania okolic zapewniając dobrą ochronę przez atakami przeciwnika.

Pojazdy zostały opracowane na początku XXI wieku przez firmę Force Protection Industries, na potrzeby wojsk amerykańskich w Iraku i Afganistanie, gdzie żołnierze byli narażeni na ataki przy użyciu min i improwizowanych ładunków wybuchowych. Używane przez amerykańską armię Humvee były za słabo opancerzone aby poradzić sobie z zagrożeniem, przez co lawinowo rosły straty wśród amerykańskich żołnierzy.

Przy projektowaniu pojazdu zdecydowano się skorzystać z doświadczeń południowoafrykańskiej firmy, specjalizującej się w produkcji tego typu broni. Zakłady Force Protection Industries stały się tym samym pierwszym amerykańskim producentem pojazdów klasy MRAP. Zamówienie ze strony Korpusu Piechoty Morskiej producent uzyskał w kwietniu 2004 roku, a pierwsze egzemplarze trafiły do Iraku w tym samym roku.

W swojej podstawowej wersji 4X4 pojazd mieści kierowcę, dowódcę oraz od 4 do 6 żołnierzy desantu. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym Caterpillar C7 o mocy 330 KM. Długość pojazdu to 5,9 m, szerokość to 2,7 m, a wysokość 2,6 m. Masa wynosi ponad 17 ton. Maksymalna prędkość pojazdu to 105 km/h, przy zasięgu 966 kilometrów.

Zależnie od wariantu pojazd może być uzbrojony w karabin maszynowy kal. 7,62 lub 12,7 mm lub granatnik automatyczny kal. 40. zamontowany na obrotowej wieżyczce.