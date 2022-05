Rząd USA wcześniej zapowiadał dostarczenie Ukrainie m.in. 100 opancerzonych pojazdów Humvee, 200 transporterów M113 oraz 11 śmigłowców Mi-17. W ramach pomocy wojskowych wysłane mają być jeszcze dodatkowe drony Switchblade, haubice M777, pociski Javelin, sprzęt medyczny, czy kamizelki kuloodporne.

Humvee, a w zasadzie HMMWV to wielozadaniowe pojazdy kołowe o wysokiej mobilności. Produkowane są przez AM General i są to w zasadzie ciężarówki wojskowe z napędem na cztery koła.

Pojazdy używane są przede wszystkim przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Były one szeroko stosowane m.in. podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Produkowane są już od 1983 roku i są nadal modernizowane.

HMMWV może ważyć nawet do 3 856 kg. Pojazd jest szeroki na ponad 2 metry i długi na ponad 4,5 metra. Wyposażony jest zazwyczaj w silnik 6,2 l V8 diesel, a pojemność zbiornika paliwa wynosi 95 litrów. Osiąga prędkość do 113 km/h.

Humvee "całkiem nieźle" radzi sobie z atakami bocznymi, lecz jest podatny na wybuchy min. Pojazd może posiadać pancerz Frag Kit 6 (w zależności od modelu), który dodaje 450 kg do masy całego pojazdu. Grubość pancerza wynosi 300 mm. Drzwi są przez to bardzo ciężkie, przez co żołnierze potrzebują mechanicznego urządzenia wspomagającego, aby je otworzyć i zamknąć.

Maszyna została wyposażona w osłony dział, a także w szyby kuloodporne. W skład uzbrojenia wchodzi zdalnie sterowana stacja CROWS, która steruje karabinem maszynowym, który zlokalizowany jest na tylnym siedzeniu. Dzięki czemu można go uruchomić bez narażania załogi. Do systemu może być wymiennie podłączony m.in. granatnik Mk 19, karabin maszynowy M240B 7,62 mm, czy broń automatyczna M249 Squad 5,56 mm.

Humvee może być także wyposażony w system antysnajperski Boomerang, który wskazuje żołnierzom lokalizację ostrzeliwujących ich wrogów. Został opracowany przez DARPA i BBN Technologies. System jest montowany jest przede wszystkim na pojazdach mobilnych.

Maszyna może pomieścić cztery osoby. Może być także wyposażona w zestaw centralnego systemu pompowania opon w terenie. Istnieje co najmniej 17 wariantów HMMWV w służbie USA. Służą jako transportery ładunków i żołnierzy, platformy broni automatycznej, karetki pogotowia, transportery rakiet M220 TOW, "napęd" do haubic oraz jako platformy dla rakiet Stinger.