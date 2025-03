Morska Jednostka Rakietowa (MJR), na bazie której ma powstać Brygada, była wcześniej największym związkiem taktycznym sił rakietowych Marynarki Wojennej. Wcześniej posiadaliśmy jedną taką jednostkę. 5 września 2023 roku ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na sprzęt za 8 mld dolarów potrzebny do stworzenia dwóch kolejnych. Oznacza to, że zachowując poprzednią strukturę w skład Brygady Rakietowej Marynarki Wojennej, wejdą trzy MJR, co daje siłę 36 wyrzutni ze 144 pociskami. Pamiętać jednak należy, że są to przypuszczenia oparte na obecnej strukturze, która w ramach formowania większej jednostki może ulec reorganizacji.