Samozwańczy "ojciec narodu białoruskiego" dodał w wywiadzie dla stacji Russia 1, że broni jądrowej użyje bez wahania, ale tylko w momencie agresji na Białoruś. Ładunki jądrowe mają odstraszać wrogów, a schrony na ich przyjęcie już zostały przygotowane.



Jak tylko wszystko przywieziemy, zostanie to rozwiezione po całej Białorusi. U nas schronów tyle, co psów we wsi. [...] 5-6 z nich już odnowiliśmy, a będziemy ich odnawiać jeszcze więcej Prezydent Aleksand Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji Rosija 1

Co dostanie Łukaszenka?

Już tylko dni dzielą nas od momentu, kiedy Białoruś stanie sią mocarstwem atomowym. W maju ministrowie obrony Rosji i Białorusi Siergiej Szojgu i Wiktor Chrenin podpisali w Mińsku w tej sprawie umowę. Na początku czerwca Władimir Putin zapewnił, że pierwsze ładunki jądrowe powinny trafić na Białoruś w dniach 6-7 lipca.

Najprawdopodobniej będzie to broń taktyczna, czyli o mniejszej mocy (od ułamka kilotony do 50 kiloton). Przy ładunku 50 kiloton kula ognia eksplozji atomowej ma średnicę ok. 300 metrów. Wszystko wskazuje na to, że do przenoszenia ładunków jądrowych Białoruś będzie wykorzystywała rosyjskie systemy rakietowe Iskander-M. Ta wersja pocisku może mieć zasięg do 500 kilometrów