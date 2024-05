Rosjanie gromadzą bombowce. Panika w siłach powietrznych

Ukraińcy będą mieli więcej czasu na schronienie

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ukrainy, gdyż będą mieli znacznie więcej czasu na ewakuację w bezpieczne miejsce w chwili ogłoszenia alarmu lotniczego. Dla Rosjan oznacza to jednak większe problemy w trafieniu w ukraińskie cele. Systemy obrony powietrznej dostarczone z krajów NATO również będzie można lepiej przygotować do momentu ataku.

Tupolew Tu-95 to rosyjski bombowiec, który pierwotnie zadebiutował w powietrzu w 1956 roku, a więc prawie 70 lat temu. Rosjanie od dłuższego czasu pracowali nad jego modernizacją oraz ulepszeniami, które miały pozwolić na dłuższe i sprawniejsze działanie. Może okazać się, że Tu-95 będzie służył w rosyjskiej armii aż do 2040 roku, co pozwoli krajowi skutecznie zmniejszyć koszty związane z jego eksploatacją oraz wykorzystaniem.

Czym są i co potrafią bombowce Tu-95?

Bombowce Tu-22M3 to przestarzałe maszyny pamiętające jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Zimą 2019 roku jeden z Tu-22M3 straszliwie twardo wylądował we mgle na płycie lotniska w Oleniegorsku. Samolot przełamał się na dwie części, eksplodował i zabił trzech z czterech członków załogi. To pokazuje beznadziejny stan rosyjskiego lotnictwa.