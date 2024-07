HIMARS atakuje Rosjan

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to samobieżne systemy artylerii rakietowej, cechujące się wysoką mobilnością. Ukraińcy zwłaszcza w pierwszych miesiącach po ich otrzymaniu wykorzystywali je jako platformy do szybkiego ataku, gdzie dzięki swojej mobilności mogły zostać rozmieszczone w punkcie wystrzelenia rakiet i szybko wycofane przed ogniem kontrartylerii. Ukraińcy od początku wystrzeliwują z systemów HIMARS pociski M30/M31 GMLRS. Mogą precyzyjnie uderzać nawet na odległość 70 kilometrów, pozwalając na atakowanie kluczowych punktów logistycznych. Ukraińcy do wyrzutni mają także pociski balistyczne ATACMS.

Parametry taktyczno-techniczne systemu artylerii rakietowej M142 HIMARS:

Załoga: 3 osoby

Długość: 7 m

Szerokość: 2,4 m

Wysokość: 3,2 m

Masa bojowa: 16200 kg

Liczba przenoszonych rakiet: 6 rakiet kalibru 227 mm

Napęd: silnik diesla Caterpillar C7 o mocy 300 KM

Prędkość maksymalna: 85 km/h

Zasięg jazdy: 480 km