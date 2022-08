To może być kolejny dowód, że Rosjanie mają coraz większy problem z najnowszym uzbrojeniem, którego bardzo dużo zużyli podczas agresji na Ukrainę. Od kilku tygodni strategicznym punktem dla ofensywy ukraińskiej jest most Krymski nad Cieśniną Kerczeńską, którym Rosja dostarcza towary na Krym. Ukraina zapowiada, że jego zniszczenie jest kluczowe dla całej operacji.

Zniszczenie mostu Krymskiego jest konieczne do wyzwolenia czasowo okupowanego Krymu w wywiadzie dla RBC-Ukraina Dmytro Marczenko, generał dywizji ukraińskich sił zbrojnych.

W odpowiedzi Rosjanie mieli ustawić przy moście systemy przeciwlotnicze czwartej generacji S-400 klasy ziemia-powietrze i w ten sposób pokrzyżować plany Ukraińców. To kolejna wersja systemu S-300, która może jednocześnie naprowadzać i namierzać sześć celów znajdujących się w odległości nawet 400 kilometrów. Rosjanie zapewniają, że S-400 radzi sobie z wrogimi samolotami, pociskami manewrującymi i rakietowymi pociskami balistycznymi.





Zdjęcie S-400 to najbardziej nowoczesne systemy rakietowe klasy ziemia-powietrze, jakie posiadają Rosjanie / foto: wikipedia / domena publiczna

Zamiast S-400 dmuchane atrapy

Część ekspertów nie kryło zaskoczenia, że mimo tak ciężkich strat poniesionych podczas walk w Ukrainie Rosja ma cały czas na Krymie najnowsze systemy antyrakietowe. Prawda wyszła na jaw podczas wywiadu dla rosyjskiej stacji informacyjnej. Na nagraniu rosyjski żołnierz zapewnia, że wszystkie przeciwrakietowe systemy na Krymie zostały zastąpione najnowszymi S-400 "Triumf". I wtedy zawiał wiatr, który przechylił "silosy rakietowe" ujawniając, że są to dmuchane atrapy.



Zdjęcie Wiatr poradził sobie z oszukańczymi atrapami systemu S-400 / Twitter

Jeśli rzeczywiście większość wyrzutni na Krymie to oszukańcze atrapy, to Ukraińcy spokojnie mogą szykować się do ofensywy. Skala rosyjskich strat w prokremlowskich mediach jest tematem tabu, a dane ukraińskie są uważane za mało wiarygodne. Na szczęście rąbka tajemnicy ujawnił podsekretarz obrony USA Colin Kahl. Podał, że straty Rosji są gigantyczne i wynoszą 70-80 tysięcy zabitych lub rannych żołnierzy. Rosja straciła także 3-4 tysiące pojazdów pancernych oraz dziesiątki systemów radarowych i rakietowych. Trudno się w tej sytuacji dziwić, że na Krymie ustawiają dmuchane atrapy.