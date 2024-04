Rosjanie widzą na radarach myśliwce F-16 latające nad Ukrainą

Ukraińcy symulują myśliwce F-16 za pomocą balonów

Ukraińcy przyznają, że wykorzystują swoją technologię symulacji lotów myśliwców do odwrócenia uwagi systemów obrony powietrznej i ataku na strategiczne cele. To dlatego w ostatnich dniach udało się Ukraińcom pomyślnie zrealizować kilka ataków na bazy lotnicze i składy paliw leżące bezpośrednio na terytorium Rosji.

Przedstawiciele SZU kilka dni temu sami ujawnili, że korzystają z balonów do realizacji akcji dywersyjnych. Rosjanie mieli widzieć na niebie kilka takich urządzeń w obwodzie ipieckim, kurskim czy briańskim. Jak tłumaczą eksperci ISW, takie urządzenia są dość tanie i łatwe w budowie.

Balony meteorologiczne i zwiadowcze przeciwko Rosjanom

Nawet jeśli zostaną przejęte czy zestrzelone przez Rosjan, nie jest to problemem, ponieważ do tego momentu mogą one pozyskiwać dane obserwacyjne i wysyłać je w czasie rzeczywistym do centrum operacyjnego misji, a technologie w nich użyte nie są tajemnicą wojskową.

Ukraińcy jakiś czas temu przyznali, że dzięki swoim balonom mogą wykrywać na danym obszarze obecność rosyjskich systemów obrony powietrznej czy walki radio-elektronicznej, dzięki czemu później można na nie nakierować systemy typu HIMARS i dokonać ataku rakietowego w celu ich eliminacji.

Na Ukrainie powstaje coraz więcej firm zajmujących się produkcją dronów bojowych. A teraz do nich dołączyły również balony. Najsłynniejszą firmą obecnie jest Aerobavovna, która jest w stanie wyprodukować dziesiątki takich urządzeń miesięcznie. Obecnie najpopularniejszym produktem jest mały balon, który może przenosić ładunki o masie ok. 5 kilogramów i jest zdolny do działania na wysokości ponad 500 metrów.