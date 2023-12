Su-34 wróciły na front

Jednak już dzień później w rozmowie dla kanału My - Ukraina Sztupun stwierdził, że nastąpiła znacząca zmiana i nowoczesne samoloty wróciły do akcji, po ogłoszeniu przez Ukraińców ich masowych zniszczeń.

- Rosjanie zaczęli zwiększać liczbę nalotów bombowych, w których ponownie używają Su-35 i Su-34. Dochodzi już do 18 nalotów dziennie. Dotyczy to nie tylko Awdijiwki, ale całej linii walk. Oznacza to, że odnotowano 2-3 naloty w prawie wszystkich kierunkach - stwierdził Sztupun cytowany przez portal The New Voice of Ukraine.

Sugeruje to, że od 26 grudnia Rosjanie wrócili do swojej taktyki silnych bombardowań. Wcześniej Sztupun twierdził, że 24 i 25 grudnia na terenie operacyjnym w Doniecku doszło kolejno do trzech i siedmiu nalotów.

Może to świadczyć o tym, że faktycznie Rosjanie pomimo strat w nowoczesnych samolotów postanowili utrzymać intensywność ich nalotów. To ważny element ich taktyki, polegający na wymęczeniu ukraińskich żołnierzy, bez względu na koszty walk. Chociażby dzięki licznym bombardowaniom Rosjanom udało się w dużym stopniu zneutralizować ukraiński przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru w okolicach wsi Krynky.

Jest też szansa, że straty nie były tak dotkliwe, jak przedstawili to Ukraińcy. Przez to nie przeraziły Rosjan, którzy nie patrzą na straty w sprzęcie, byleby tylko osiągnąć cel na froncie. Jak jest duże prawdopodobieństwo, że w ostatnich dniach Rosjanie stracili Su-34, to nie można zweryfikować liczb podanych przez Ukraińców. Możliwe też, że część trafień, które zaraportowano, okazały się nie być bezpowrotnymi stratami Su-34.

Zdjęcie Bombowiec Su-34 / Alex Beltyukov/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Bombowce Su-34

Su-34 to bombowiec taktyczny, służący przede wszystkim do bliskiego wsparcia powietrznego. Konstrukcję oparto na myśliwcu Su-27. Co ciekawe Su-34 jest samolotem dwumiejscowym, jednak w przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji gdzie nawigator siedzi za pilotem, w tym samolocie obaj siedzą obok siebie.

Su-34 był projektowany jeszcze w czasach ZSRR, jednak do produkcji wszedł dopiero w 2006 roku. Według dostępnych danych Rosjanie wyprodukowali do tej pory ponad 155 bombowców.

Parametry techniczne Su-34:

Długość: 23,3 m

Rozpiętość skrzydeł: 14,05 m

Wysokość: 6,36 m

Maksymalna waga bojowa: 45,1 t

Napęd: 2x silniki Saturn AL-31F

Prędkość maksymalna: 1900 km\h

Maksymalny pułap: 14 km

Zasięg bojowy: 1130 km

Uzbrojenie: 1x działko 30 mm GSh-301, pociski powietrze-powietrze (R-77, R-73), pociski powietrze-ziemia (Kh-55, Kh-59M, Kh-31, Kh-35), bomby (FAB-500, FAB-1500)