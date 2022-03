24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, atakując ją z różnych kierunków. Dla wielu obserwatorów zaskakujący był atak z Białorusi, który spowodował, że państwo to stało się w pewnym sensie uczestnikiem wojny.

Z jej terytorium wkroczyły rosyjskie wojska oraz startowały rosyjskie samoloty i pociski balistyczne uderzające w ukraińskie miasta. Możliwość "skorzystania" z terytorium Białorusi do przypuszczenia ataku okazuje się kluczowa w kontekście zajęcia ukraińskiej stolicy. Właśnie stamtąd wiedzie najkrótsza droga do ukraińskiej stolicy.

Reklama

Niepowodzenia wojsk rosyjskich spowodowały, że coraz częściej zaczęto spekulować, kiedy wojska białoruskie wejdą na Ukrainę i wezmą czynny udział w wojnie. W ostatnich godzinach te spekulacje się nasiliły, a o takiej możliwości informował ukraiński sztab czy eksperci. Jak w takim razie wyglądaj białoruskie siły i czy mogą one przeważyć szalę na rosyjską stronę?

Ciekawostki Rosyjska Cerkiew zakochana w Putinie? Prawosławni teolodzy mają dość i zarzucają cerkiewnym hierarchom herezję

Armia Białorusi

Ranking Global FirePower 2022 plasuje Białoruś ze wskaźnikiem 0.8124 pod względem siły militarnej na 52 miejscu z 142 państw. W służbie czynnej służy 45 tys. żołnierzy, w rezerwie - 290 tys., a w jednostkach paramilitarnych - 110 tys.

Białoruskie siły lotnicze to 201 samolotów, z czego 38 myśliwców. W skład armii lądowej wchodzi 601 czołgów, 1500 pojazdów opancerzonych oraz prawie 1000 jednostek artylerii. Większość sprzętu to dość stary sprzęt sowiecki. Siły powietrzne składają się z MIG-29, Su-25 oraz śmigłowców Mi-8, Mi-24 oraz Mi-2. Jeśli chodzi o czołgi to przede wszystkim są to T-72, T-62 i T-55. Z pewnością należy podkreślić, że Białoruska armia dysponuje wyrzutniami S-300, które są bardzo skuteczne w zwalczaniu różnorodnych obiektów latających.

Oczywiście Białoruś nie będzie w stanie skorzystać z tego całego sprzętu. Analityk Nowej Techniki Wojskowej Jarosław Wolski twierdzi, że na ewentualną wojnę wysłane zostaną 4 Brygady Zmechanizowane, 1 Brygadę Powietrzno-Desantową oraz 2 Brygady Artylerii. Można też spodziewać się wykorzystania Specnazu.

Siły białoruskie są mocno niedoinwestowane, a ciężki sprzęt posiada niską sprawność techniczną. Nie oznacza jednak, że należy ich lekceważyć. Jeżeli wejdą do akcji to ich celem będzie wsparcie rosyjskiego ataku na Kijów. Ciężko przewidzieć też, jakie morale będzie wśród białoruskich żołnierzy. Raczej nie będzie ono wysokie, więc można spodziewać się niskiej efektywności białoruskich sił w boju. Dodatkowo zostaną oni rzuceni na odcinek frontu, gdzie jest bardzo duża liczba umocnień oraz doświadczone i ostrzelane jednostki ukraińskie. Jednak ich ilość oraz kwestia tego, że mamy do czynienia ze świeżymi siłami jest z pewnością ich atutem.