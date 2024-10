Tajny izraelski dron pojawił się nad Libanem

W ostatnich latach zbudowano tam specjalny sektor dla tajemniczych statków powietrznych. Powstały na nim hangary. Mają one szerokość 19 metrów, co wskazuje na maszyny charakteryzujące się dość dużą rozpiętością skrzydeł. F-16 ma na przykład niecałe 10 metrów rozpiętości skrzydeł. Oznacza to, że są one domem dla najnowszej generacji dronów, które zbudowane są w technologii latającego skrzydła.

Co ciekawe, RA-01 ma być przede wszystkim dronem obserwacyjnym, ale również na jego pokładzie znalazło się uzbrojenie. Za jego pomocą może skutecznie atakować wybrane cele. Maszyna miała powstać z myślą o atakach na Iran. Jest wielce prawdopodobne, że zastosowana technologia stealth pozwala przedrzeć się przez nawet najpotężniejsze irańskie systemy obrony powietrznej.