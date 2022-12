To zaboli. Straty Rosji po atakach na lotniska pod Riazaniem i Saratowem

Eksplozje mogą na jakiś czas skutecznie osłabić rosyjską akcję terrorystycznych ataków na ukraińską infrastrukturę. Szczególnie jeśli spojrzy się na potwierdzone i możliwe straty materialne.

Rosja mogła stracić po atakach kluczowe samoloty

Wszystkie uszkodzone w eksplozjach samoloty służą Rosji jako platformy dla rakiet atakujących Ukrainę. Na lotnisku Engels-2 eksplozja uszkodziła dwa bombowce Tu-95MS, które stanowią trzon rosyjskiej floty bombowców strategicznych. Określane w kryptonimie NATO jako "Niedźwiedź" to prawdziwe kolos, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Zdjęcie Tu-95 ma aż 50 metrów rozpiętości skrzydeł i może osiągać prędkość w lodzie na poziomie 710 kilometrów. Uszkodzone Tu-95 to najprawdopodobniej wersje MS, bo to one są przystosowane specjalnie do używania pocisków kierowanych / Andrei Shmatko / Wikipedia

Tu-95MS jest zdolny do przenoszenia aż 15 ton ładunku bojowego, najczęściej rakiet modelu Kh-20, Kh-22 czy Kh-55. Te ostatnie coraz częściej można zauważyć w Ukrainie, co może być spowodowane zwiększeniem liczby operacji bombowców strategicznych. Samolot może osiągać pułap aż 13 700 metrów. Nie wiadomo jak poważne są uszkodzenia dwóch Tu-95MS. Konstrukcja nie jest już produkowana i każda strata czy uszkodzenie to trudna wiadomość dla rosyjskiej armii. Szczególnie że są one ważnymi platformami do przenoszenia głowic nuklearnych.



Eksplozja w Djagilewie uszkodziła naddźwiękowy bombowiec Tu-22M3. Pojawiły się nawet dokładne zdjęcia maszyny, na których widać fragment tylnej krawędzi stabilizatora. Wyłączone zostały także dopalacze silników, które też musiały ucierpień w wyniku ataku.

Zdjęcie Widoczne uszkodzenia nie oznaczają, że samolot został całkowicie zniszczony. Jednak ze względu na zakończenie produkcji Tu-22M3 i brak części, możliwe że Rosjanie całkowicie rozbiorą ten model, nie widząc już w nim użytku / Rob Lee / Twitter

Co jednak najważniejsze, ten Tu-22M3 miał podwieszoną rakietę Kh-22. Sugeruje to, że samolot był przygotowany na rozpoczęcie kolejnej operacji w Ukrainie. Jego wykorzystanie w wojnie potwierdzono m.in. podczas bombardowania Awzostalu w Mariupolu.

Zdjęcie Tu-22M3 to podobnie jak Tu-95MS leciwa konstrukcja wprowadzona w latach 80. Większość z nich już odsunięto ze służby, ale Rosjanie dalej widzą w niej potencjał, wcześniej wykorzystując je w Syrii a teraz w Ukrainie / Wikipedia

Tu-22M3 podczas zwykłego lotu osiąga 900 km\h. Jego głównym zadaniem jest szybkie atakowanie celów naziemnych. Na jego uzbrojenie składają się standardowo rakiety Kh-15, Kh-22 i Kh-47M2.

Zdjęcie Atak na lotnisko Djagilewo pod Riazaniowem zniszczył także cysternę APA-80, która stała przy Tu-22M3 / Rob Lee / Twitter

Prawdopodobnym jest jednak, że uszkodzenia doznały także inne maszyny stacjonujące na lotniskach Djagilewo i Engels, chociażby bombowce strategiczne Tu-160. Lotnisko Djagilewo to także baza jedynego pułku powietrznych tankowców Ił-78, których jakiekolwiek uszkodzenie byłoby dla Rosjan prawdziwą katastrofą.

Zniszczenie bombowców strategicznych niewątpliwie przyciągnie więcej uwagi, ale jeśli Rosja straciłaby tankowiec Ił-78, to może to być największy problem dla Moskwy. Ich produkcja jest powolna, więc to może okazać się najbardziej szkodliwą kwestią [ataków na lotniska] dla Rosji Rob Lee, starszy pracownik amerykańskiego Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną, na swoim Twitterze

Nowa superbroń Ukrainy odpowiedzialna za ataki pod Riazaniem i Saratowem?

Widać, że ataki na lotniska pod Riazaniem i Saratowem, były dla Rosji bolesne. Nie tylko mają wpływ na ograniczenie działań floty bombowców strategicznych, ale także pokazują wręcz dramatyczny brak ochrony przeciwlotniczej w Rosji. A jeżeli potwierdzi się, że za eksplozjami stoją ukraińskie drony, znaczy to, że Ukraina już ma broń, która może zagrozić terenom w głąb Rosji.

Pojawiły się nawet podejrzenia, że do ataków Ukraina wykorzystała eksperymentalnego drona, mającego zasięg 1000 kilometrów. Już w październiku pojawiły się o nim pierwsze informacje, jednak na początku grudnia pracujący nad nim koncern Ukroboronprom pochwalił się przejściem do fazy ostatnich testów. Miały one polegać na sprawdzeniu go w warunkach bojowych.