Atak, który Ukraina przeprowadziła 22 sierpnia, bardzo zaskoczył Rosjan. Celem Ukraińców był jedyny operujący między Krymem a kontynentalną częścią Rosji dużych rozmiarów prom, który zdolny był do przewozu pociągów, czyli jeden z kluczowych elementów krymskiej logistyki.

Silna eksplozja oraz duża chmura dymu została zauważona przez mieszkańców okolicy portu w mieście Kawkaz znajdującym się w Kraju Krasnodarskim, nad cieśniną Kerczeńską. Jak się okazuje, był to ukraiński atak, który przeprowadzono za pomocą rodzimej produkcji pocisków przeciwokrętowych Neptun.

W wyniku uderzenia zatonął prom, który przewoził na pokładzie około 30 wagonów pełnych paliwa. Była to jednostka zapewniająca stałe dostawy paliw na półwysep Krymski po tym, jak ukraiński atak wyłączył z użytku kolejową część Mostu Krymskiego.

Pociski przeciwokrętowe Neptun — jedna z najnowszych ukraińskich broni

R-360 Neptun to ukraiński pocisk przeciwokrętowy opracowany przez Kijowskie Biuro Projektowe Łucz. Jest to nowoczesny pocisk przeznaczony do zwalczania jednostek nawodnych, takich jak fregaty, korwety czy niszczyciele, ale, co Ukraina już udowodniła, w zmodyfikowanej wersji nadaje się także do atakowania obiektów naziemnych.

Konstrukcja Neptuna bazuje na radzieckim pocisku Ch-35, który z kolei łudząco przypomina amerykańskie Harpoony. Ukraińska broń została jednak znacząco ulepszona w szczególności pod kątem zasięgu oraz celności. Z tego względu Neptun charakteryzuje się zdolnością do atakowania celów na odległość do 300 km, choć ma być opracowywana wersja zdolna do atakowania nawet na 1000 km.

Pocisk wyposażony jest w zaawansowany system naprowadzania, który obejmuje radar aktywny oraz nawigację satelitarną i inercyjną. Umożliwia mu to skuteczne namierzanie i eliminowanie celów nawet w warunkach silnego zakłócania. Pocisk ma długość około 5 metrów i waży 870 kg, z czego 150 kg stanowi głowica bojowa. W trakcie lotu znajduje się bardzo nisko nad powierzchnią wody, przez co jest późno wykrywany przez radary.

System Neptun korzysta z wyrzutni na podwoziu ciężarówki Tatra 815, co pozwala na jego szybkie przemieszczanie. Pojazdy osiągają prędkość do 70 km/h, a przejście systemu do gotowości bojowej zajmuje 15 minut.

Neptun debiutował w bardzo głośnym stylu

Debiut bojowy ukraińskiego pocisku był niezwykle huczny. W kwietniu 2022 roku to właśnie pociski Neptun zatopiły na Morzu Czarnym okręt flagowy Floty Czarnomorskiej — krążownik Moskwa. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń dla utrzymania ukraińskiego morale w początkowych miesiącach konfliktu.

Neptuny były także wykorzystywane do rażenia rosyjskich stanowisk systemów przeciwlotniczych S-400 i S-300, bazy dronów Szahed w obwodzie krasnodarskim, a także licznych rosyjskich okrętów.