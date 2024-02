Ukraińcy ogłosili zniszczenie siedmiu rosyjskich samolotów

Czym jest rosyjski bombowiec Su-34?

Rosja od początku wybuchu wojny w Ukrainie straciła już 104 samoloty i 135 śmigłowców. Jeśli chodzi o same samoloty Su-34, to Ukraińcy wyeliminowali 25 maszyn, w tym 16 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.

Samolot osiąga prędkość 1900 km/h i ma zasięg 4000 km, a także potrafi wznieść się na pułap 17 000 m. Maszyna wyposażona jest wymiennie w bomby lotnicze odłamkowo-burzące, pociski kierowane laserowo lub telewizyjnie, pociski manewrujące powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, rakiety przeciwradarowe oraz w pociski przeciwokrętowe. Ponadto może przenosić taktyczne bomby termojądrowe. W skład uzbrojenia wchodzi także działo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1.

Czym jest rosyjski myśliwiec Su-35?

Rosyjskie siły powietrzne chwalą się, że w samolocie zamontowany jest m.in. pasywny elektronicznie radar macierzowy, elektroniczne systemy pomiaru, system nadzoru radiowego i elektroniczny system przeciwdziałania. Ten ostatni ma służyć do "oszukiwania radaru" oraz w inne systemy służące do walki elektronicznej. Wszystkie te urządzenia mają zmniejszać prawdopodobieństwo wykrycia samolotu przez radar o ok. 30 razy.

Su-35S powstał na bazie Su-27. Ma długość 22,10 m. rozpiętość skrzydeł na poziomie 14,70 m i masę 18 ton (plus 8 ton uzbrojenia). Dzięki dwóm silnikom AL-37F (Saturn 117S) może rozpędzić się do 2390 km/h i oferuje zasięg od 3600 do 4500 km. Konfiguracja aerodynamiczna Su-35S w stosunku do Su-27 charakteryzuje się powiększonymi skrzydłami, usterzeniem i wlotami powietrza.

Rosja straciła samoloty warte setki milionów dolarów

Serce samolotu stanowi radar N035 Irbis-E wyposażony w antenę z pasywnym skanowaniem fazowym. Jest on zdolny do śledzenia do 30 celów powietrznych, zwalczania do 8 celów jednocześnie lub śledzenia do 4 celów naziemnych. Radar ten umożliwia wykrycie celów powietrznych o skutecznej powierzchni odbicia (Radar Cross Section - RCS) równej 3 m kwadratowych w odległości do 400 km.

Na wyposażeniu jest też system optoelektroniczny OLS-35, który umożliwia wykrycie celu powietrznego z odległości do 40-50 km na kursie spotkaniowym, bądź 70-90 km podczas pościgu. Dalmierz laserowy pozwala na pomiar odległości do 20 km w przypadku celów powietrznych i do 30 km w przypadku celów naziemnych z dokładnością do 5 m.