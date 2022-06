9K35 Strieła-10

Jest to samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu oparty na podwoziu pływającego pojazdu MTLB o gąsienicowej trakcji. System ten został zaprojektowany w 1971 roku, jako następca Strieła-1. Jego produkcja rozpoczęła się w 1976 roku.

Pojazd zasilany jest silnikiem JaMZ-238 diesel o mocy 240 KM, co pozwala mu osiągnąć prędkość 61 kilometrów na godzinę na drodze oraz 6 km/h w wodzie. Zbiornik na paliwo liczy 450 litrów, co pozwala na przemieszczanie się na odległość około 500 kilometrów.

Długość pojazdu wynosi 6,6 metra, a jego szerokość to 2,86 metra. Wysokość w położeniu marszowym to 2,3 metra, a w położeniu bojowym 3,8. Masa pojazdu to ponad 12 tys. kilogramów. Pojazd prowadzony jest przez 3-osobową załogę. Pociski mogły zwalczać cele w odległości od 0,8 do 5 km i na wysokości od 25 do 3500 m.

Podstawowymi pociskami, w które wyposażona jest pojazd to 9M37 i 9M37M. Są to jednostopniowe rakietowe pociski przeciwlotnicze z silnikiem na paliwo stałe, które mogą pracować na jednym z dwóch reżimów prędkości. Pociski są samonaprowadzane na cel pasywnie, optycznie z kanałem podczerwonym. Ich prędkość początkowa wynosi od 360 do 800 m/s.

System był używany przez wiele państw Układu Warszawskiego, w tym w niewielkiej ilości przez Polskę. System był używany bojowo w wojnach na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na wojnie w Ukrainie znajduje zastosowanie zarówno po stronie rosyjskiej jak i ukraińskiej. Znajdował się na Wyspie Węża, gdzie został zniszczony przez drona tureckiej produkcji Bayraktara-2.