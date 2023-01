Ukraiński HIMARS ozdobiony na święta. Rosjanie dostaną prezent od Mikołaja?

Systemy rakietowe HIMARS produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin są w rękach sił ukraińskich niezwykle skuteczną bronią, siejącą postrach w szeregach wroga i umożliwiającą precyzyjne ataki na rosyjskie cele - to właśnie one odpowiadają za ostatni atak na bazę w Makiejewce, która została dosłownie zrównana z ziemią (zdaniem strony ukraińskiej na miejscu zginęło ok. 400 żołnierzy, Rosjanie mówią o 63 ofiarach).



Ukraiński HIMARS ozdobiony na święta. Prezent od Mikołaja już leci

Nie był to jednak jedyny noworoczny "prezent" od Ukraińców, bo obrońcy Kijowa zaatakowali także rosyjski skład amunicji i wykorzystali do tego wyrzutnię HIMARS "przerobioną" na... sanie Świętego Mikołaja. I choć przystrojone lampkami systemy rakietowe są z pewnością łatwiejszym do zlokalizowania celem, to zakładamy, że siły ukraińskie wiedzą, co robią - poza tym, trudno dziwić się, że po niemal roku wojny chcą choć przez chwilę poczuć klimat zbliżających się świąt.