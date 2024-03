USA prezentują pocisk hipersoniczny AGM-183 ARRW

Pocisk hipersoniczny AGM-183 ARRW to niezwykła broń, której boją się zarówno Chiny, jak i Rosja. Pocisk powietrze-ziemia wyprodukowany przez koncern Lockheed Martin może przemieszczać się i uderzyć w cel z ogromną prędkością dochodzącą do 6,8 kilometra na sekundę, czyli ok. 25 tysięcy kilometrów na godzinę. Co ciekawe, rosyjski pocisk Ch-47M2 Kindżał, czyli chluba samego Kremla, osiąga prędkość ok. 10 Ma, czyli amerykański AGM-183 ARRW jest dwukrotnie szybszy.

Pocisk ma masę 3 ton, długość 7 metrów i składa się z dwóch modułów. Pierwszym jest silnik rakietowy, który rozpędza konstrukcję do 5 Ma i w pierwszej fazie lotu wynosi pocisk na orbitę, tymczasem drugi moduł, a mianowicie głowica szybująca, w trakcie opadania pozwala na osiągnięcie prędkości 20 Ma i zneutralizowanie dowolnego celu. Jedna sztuka pocisku ma kosztować od 15 do 18 milionów dolarów. Zasięg ma wynosić ok. 1600 kilometrów