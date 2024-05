USA wycofują potężną broń z Ukrainy. To wielka strata dla wojska

USA wycofują z Ukrainy pociski M982 Excalibur

Przede wszystkim chodzi o możliwość zakłócania sygnału GPS. Siły Zbrojne Ukrainy ujawniły, że najczęściej pociski te są pacyfikowane przez rosyjskie systemy Pole-21 czy R-330Ż Żytiel. Potrafią one zakłócać działanie nawigacji satelitarnej, która jest wykorzystywana również w pociskach M982 Excalibur.

Według opublikowanych danych z raportu, skuteczność rażenia celów spadła do zaledwie 6 procent. To stanowczo zbyt mało. Pentagon zdecydował zatem o wycofaniu pocisków z Ukrainy, ponieważ przez to spadło bezpieczeństwo ukraińskich żołnierzy i skuteczność realizacji misji.