Wielka Brytania testuje nowy superczołg przy polskiej granicy

Analitycy ze świata najnowszych technologii militarnych nie kryją zachwytu nową pancerną pięścią Wielkiej Brytanii , który powstał na ciężkie czasy konfliktu NATO z Rosją. Jeśli wszystkie zaplanowane testy przebiegną pomyślnie, to pierwsze egzemplarze najpotężniejszego czołgu świata wejdą do służby już w 2027 roku.

Konsorcjum RBSL podało, że czołg Challenger 3 zyskał też nowe zawieszenie Hydrogas 3. generacji i nową jednostkę napędową w postaci wysokoprężnego silniku w układzie V12 Perkins Condor CV12-9A oraz przekładnia David Brown Santasalo TN54E z sześcioma biegami do przodu oraz dwoma biegami do tyłu. Moc została zwiększona o 300 KM do 1500 KM .

Masa pojazdu w podstawowej konfiguracji, czyli bez założonego dodatkowego pancerza Epsom, będzie wynosić ok. 66 ton. Jest to podobna masa, co w przypadku amerykańskiego Abramsa M1A2SEPv3 i niemieckiego Leoparda 2A7V. RBSL podaje, że z dostępnych 227 czołgów Challenger 2 ok. 148 ma być modernizowanych do standardu Challenger 3.