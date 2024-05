Wielka zapowiedź z Niemiec. Eksperymentalna broń trafi na Ukrainę

Zapowiedziana prototypowa amunicja, najpewniej będzie stanowiła niewielki wycinek dostaw. Możliwe, że mowa tu tylko o kilkuset sztukach, co w warunkach frontu jest wartością marginalną. Głównym celem są więc testy pocisków w warunkach bojowych i pozyskanie na ich temat opinii od ukraińskich żołnierzy.



Nie oznacza to jednak, że takie pociski nie będą cennym uzbrojeniem w rękach Ukraińców (jeśli okażą się skuteczne). Jak ich ogólna użyteczność może być ograniczona, to może też dać możliwości cennego użycia taktycznego.

Standardowe pociski odłamkowo-burzące do armatohaubic 155 mm mają donośność 40 kilometrów. Wersje ze zwiększoną donośnością standardowo lecą na 50-70 kilometrów. 100 to już dystans większy niż niektóre rakiety kierowane wystrzeliwane np. przez systemy HIMARS.

Niemcy pracują nad pociskiem o donośności 100 kilometrów

Sama zapowiedź wysłania na Ukrainy amunicję do artylerii miotanej o donośności 100 km jest bardzo zaskakująca. Do tej pory publicznie pojawiały się niewielkie strzępki informacji, że Rheinmetall pracuje nad pociskami nowej generacji o takim zasięgu. Pochodziły od jednej ze spółek Rheinmetall bazującej w RPA - Rheinmetall Denel Munition. W ostatnich latach jej przezes Jan-Patrick Helmsen zapewniał, że pracują nad rozwojem swoich pocisków Assegai V-LAP, które w nowej generacji mogą mieć donośność aż 155 kilometrów. Informacje, że chcą jednak już wysłać na testy w boju prototypową amunicję o donośności 100 km wskazują, że prace nad takim arsenałem są już bardzo zaawansowane, co pozostawało w ukryciu.

Badania nad miotanymi pociskami artyleryjskimi o donośności 100 km są prowadzone już od lat. Chociażby w 2022 BAE Systems przeprowadziło udany test eksperymentalnego pocisku HVP-ER niszcząc nim cel oddalony aż o 110 km. Niemniej pocisk opracowywano do prototypowego dłuższego amerykańskiego działa o długości 58 kalibrów. Nowoczesne samobieżne armatohaubice 155 mm mają długość 52 kalibrów.



Możliwe, że Rheinmetall w swoim pocisku zastosował napęd strumieniowy (ramjet). Bardzo prawdopodobne, że mowa też o pocisku precyzyjnym, choć nie wiadomo z jakim rodzajem naprowadzania. Większość miotanych pocisków dalekiego zasięgu wykorzystuje naprowadzenie GPS. W obecnych warunkach wojny może się to jednak nie sprawdzić, ze względu na duże zagęszczenie rosyjskich systemów walki elektronicznej, które zagłuszają sygnały nawigacji satelitarnej. W ten sposób skuteczność jednego z pocisków, jaki teraz posiadają Ukraińcy, M982 Excalibur, miała spaść z 70 do 6%. O tym jak skuteczne będą takie pociski Rheinmetall pokaże jednak ich faktyczne użycie w boju, jeśli naprawdę trafią na Ukrainę.