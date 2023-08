Spis treści: 01 Ilu żołnierzy ma Polska? Wojsko Polskie w liczbach

02 Wojska Lądowe w Polsce

03 Siły Powietrzne w Polsce

04 Polska Marynarka Wojenna

05 Wojska Specjalne w Polsce

06 WOT, czyli Wojska Obrony Terytorialnej

07 Potencjał polskiej armii

08 Czy Polska ma silną armię?

Ilu żołnierzy ma Polska? Wojsko Polskie w liczbach

Liczebność polskiej armii jest, paradoksalnie, dość trudna do oszacowania. Wszystko zależy od metody liczenia, jaka zostanie przyjęta. Ta zmieniła się w ostatnich latach, co z perspektywy statystycznej pozwala twierdzić, że liczba żołnierzy w polskiej armii drastycznie wzrosła. Jak jest jednak w rzeczywistości i z czego wynika problem w liczeniu?

Według oficjalnych danych podawanych m.in. przez ministra Mariusza Błaszczaka, w maju 2023 roku w polskiej armii było 172 500 żołnierzy. Ta liczba została porównana z wynikiem z 2015 roku, kiedy to armia liczyła sobie ok. 95 tysięcy. Warto jednak pamiętać, że w ostatnich latach do liczby żołnierzy w Polsce zaczęto wliczać m.in. studentów uczelni wojskowych (po ukończeniu 1. roku nauki), WOT czy kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Rodzaje sił zbrojnych w polskiej armii:

Wojska Lądowe

Siły Powietrzne

Marynarka Wojenna

Wojska Specjalne

Wojska Obrony Terytorialnej

Dodatkowo:



Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Żandarmeria Wojskowa

Wojska Lądowe w Polsce

W skład polskich WL (Wojsk Lądowych) wchodzi szereg rodzajów wojsk piechoty, które różnią się zastosowaniem, stosowanym uzbrojeniem i zadaniami. Wśród nich wyszczególnia się:

Wojska Pancerne i Zmechanizowane - odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, odzyskiwanie utraconego terenu;

Wojska Aeromobilne - naziemne wspieranie działań i operacji powietrznych oraz morskich;

Wojska Rakietowe i Artylerii - wsparcie ogniowe wojsk w każdych warunkach;

Wojska Obrony Przeciwlotniczej - ochrona i osłona wojsk oraz obiektów przed atakami lotnictwa;

Wojska Inżynieryjne - rozpoznanie terenu, budowa umocnień, utrzymywanie dróg;

Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej - działania psychologiczne, rozpoznanie, zbieranie informacji;

Wojska Łączności i Informatyki - zapewnianie dowodzenia w każdych warunkach, wspomaganie procesów decyzyjnych;

Wojska Chemiczne - obrona przed bronią masowego rażenia

Jednostki Wsparcia Logistycznego - wsparcie logistyczne, zapewnianie uzbrojenia i sprzętu

Wyposażenie Wojsk Lądowych w Polsce (wybrane):



Czołgi - M1 Abrams (wypożyczony na czas realizacji dostawy), K2 Black Panther (podpisano umowę na 180 sztuk), Leopard 2 (ponad 240 sztul), PT-91 "Twardy" (230 sztuk), T-72;

(wypożyczony na czas realizacji dostawy), K2 Black Panther (podpisano umowę na 180 sztuk), Leopard 2 (ponad 240 sztul), PT-91 "Twardy" (230 sztuk), T-72; Wozy Bojowe Piechoty - KTO Rosomak (531 sztuk), BWP-1 (1104 sztuki)

Zdjęcie Sekretarz Pentagonu zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni ukraińscy żołnierze mają zacząć szkolenie na czołgach Abrams / Defense Visual Information Distribution Service / domena publiczna

Poza tym, na wyposażeniu polskich Wojsk Lądowych znajduje się szereg wozów rozpoznawczych, mobilnych systemów dowodzenia i łączności, samobieżne wyrzutnie oraz artylerie. Polska ma ponad 2,5 tysiąca czołgów, ponad 12 tysięcy jednostek opancerzonych, około tysiąca jednostek artylerii samobieżnej, parę tysięcy holowanych artylerii i samobieżne wyrzutnie rakietowe. O ile część sprzętu liczy sobie kilkadziesiąt lat i została wyprodukowana np. w ZSRR (m.in. T-72, BM-21 Grad), to złożono zamówienia na nowoczesne pojazdy i nie tylko z USA czy Korei Południowej.

Flagowe uzbrojenie Wojsk Lądowych:



Czołg średni Leopard 2A5

Kołowy transporter opancerzony ROSOMAK

Przeciwlotniczy zestaw antyrakietowy POPRAD

Haubica KRAB (155 mm)

(155 mm) Haubica DANA (152 mm)

Pojazdy MRAP

Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

M1A1 Abrams

Siły Powietrzne w Polsce

Polskie Siły Powietrzne to ponad 16 tysięcy żołnierzy i różnorodny sprzęt. Na jego czele należy umiejscowić zaawansowane myśliwce F-16, chociaż to nie jedyny element wyposażenia. Poza samolotami, uzbrojenie Sił Powietrznych stanowią też śmigłowce, transportery powietrzne czy drony.

Podział Sił Powietrznych w Polsce:

Wojska Lotnicze - różnorodne działania bojowe, nie tylko na polu walki;

Wojska Obrony Przeciwlotniczej - koncentracja na obezwładnieniu przeciwnika w powietrzu;

Wojska Radiotechniczne - rozpoznanie radiolokacyjne;

Zdjęcie Polskie wojsko mogłoby do ewentualnych szkoleń Ukraińców wykorzystać własne doświadczenie nabyte podczas przechodzenia z postradzieckich maszyn jak MiG-29 na F-16 / Wikimedia

Wyposażenie Sił Powietrznych (wybrane):



F-16 - myśliwiec wielozadaniowy (48 sztuk)

FA-50 - samolot szkoleniowo-bojowy (zamówienie w trakcie realizacji)

Su-22 - samolot myśliwsko-bombowy

MiG-29 - myśliwce wielozadaniowe (przekazano kilkanaście sztuk Ukrainie)

C-130 Hercules - samolot transportowy

Dron Bayraktar TB2

Aeronautics Orbiter

MQ-9 Reaper

W 2026 roku do wyposażenia Sił Powietrznych włączone zostaną wielozadaniowe myśliwce F-35A. Wśród innych ważnych elementów uzbrojenia polskich Sił Powietrznych można wymienić śmigłowce (Mi-8, Mi-17), samoloty szkoleniowe M-346 Bielik czy TS-11 Iskra.

Zgodnie z informacjami zebranymi przez World Population Review, polskie Siły Powietrzne liczą sobie 256 maszyn latających (436 na całą armię) i ustępują pod tym względem m.in. Indonezji, Tajlandii, Iranowi, Niemcom czy Grecji. Według World Directory of Modern Military Aircraft, polskie wojska powietrzne zajmują 52 pozycję na świecie.

Polska Marynarka Wojenna

Marynarka Wojenna w Polsce swoje początki datuje na połowę XV wieku, jednak obecna formacja została oficjalnie utworzona w 1918 roku. Obecnie liczy sobie około 7 tysięcy żołnierzy. Podział Marynarki Wojennej w Polsce kształtuje się następująco:

3. Flotylla Okrętów - największy związek taktyczny Marynarki Wojennej w Polsce;

Morska Jednostka Rakietowa - m.in. zwalczanie nawodnych okrętów przeciwnika;

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej - samoloty i śmigłowce na użytek Marynarki

8. Flotylla Obrony Wybrzeża - obrona polskich obszarów morskich;

Zdjęcie Ćwiczenie Zalew 23 na Przekopie Mierzei Wiślanej. / WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News / East News

Marynarka Wojenna w Polsce nie należy do czołowych formacji tego rodzaju na świecie, chociaż może pochwalić się kilkoma flagowymi elementami wyposażenia. Są to:

ORP Kormoran - nowoczesny niszczyciel min o długości kadłuba wynoszącej 58,5 metra. Jego celem jest wyszukiwanie i klasyfikowanie (oraz niszczenie) min morskich

Holownik typu B860 - pełni funkcje logistyczne i pomocnicze

Warto zaznaczyć, że w realizacji są plany znaczącej modernizacji i zwiększenia liczebności polskiej Marynarki Wojennej. Zgodnie z danymi globalfirepower.com, w służbie posiadamy 86 okrętów różnych klas. W planie modernizacji "Miecznik" na lata 2021-2035 założono dodanie do wyposażenia m.in. 3 nowoczesnych fregat.

Wojska Specjalne w Polsce

Wojska Specjalne to relatywnie młoda formacja, która w obecnej formie została powołana 4 lipca 2007 roku. Ich przeznaczenie jest znacznie inne od reszty formacji i rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku mowa o gotowości do podejmowania specjalnej walki i działań w różnym terenie i warunkach. Szkolenie wojsk specjalnych odbywa się nie tylko w Polsce, ale i za granicą, celem przygotowania żołnierzy do innych warunków.

Rodzaje Wojsk Specjalnych w Polsce:

Jednostka Wojskowa Komandosów - pełny zakres aktywności wojskowej w ramach działań operacyjnych

Jednostka Wojskowa GROM

Jednostka Wojskowa AGAT

Jednostka Wojskowa FORMOZA

Jednostka Wojskowa NIL

Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych

Wojska Specjalne w Polsce (liczące ok. 4 tysięcy żołnierzy) mogą pochwalić się zróżnicowanym wyposażeniem - od szerokiego wachlarza broni ręcznej, po pojazdy niezbędne do prowadzenia działań w trakcie wydarzeń państwowych, zabezpieczania pozycji w warunkach bojowych i nie tylko.

Zdjęcie Ćwiczenia operacyjne JW FORMOZA. / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Jakość polskich Wojsk Specjalnych pod względem wyposażenia, organizacji, przeszkolenia i doświadczenia należy do jednych z najwyższych na świecie. Nie bez powodu GROM jest wymieniany wśród najbardziej elitarnych i skutecznych jednostek tego rodzaju, razem z amerykańskim Navy Seals, brytyjskim SAS czy indyjskim MARCOS. Wśród operacji, w których udział brały polskie jednostki specjalne, wymienia się m.in:

PKW Kosowo (GROM)

II Wojna w Zatoce Perskiej (GROM)

Wojna w Afganistanie (Formoza)

Afganistan, Irak, DR Kongo, Macedonia, Syria, Kambodża (Jednostka Wojskowa Komandosów)

WOT, czyli Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej należą do grupy 5 głównych rodzajów polskich Sił Zbrojnych i zostały utworzone 1 stycznia 2017 roku. Liczą 36 tysięcy żołnierzy i odpowiadają za prowadzenie działań obronnych we współpracy z wojskami operacyjnymi, jak również zabezpieczanie tyłów, prowadzenie działań niekonwencjonalnych, dywersyjnych oraz informacyjnych. Ważnym elementem WOT jest również przygotowania związane z przybyciem wojsk sojuszniczych.

Wyposażenie WOT:

Broń indywidualna

Pojazdy transportowe (ciężarówki)

Pojazdy inżynieryjne

Auta terenowe

Drony

Ważnym elementem działań "terytorialsów" jest wspieranie lokalnej ludności, a także operowanie w czasie pokoju - ich działania mogą być przydatne np. w sytuacjach kryzysowych po wystąpieniu klęsk żywiołowych i nie tylko. Ostatecznie celem WOT jest wspieranie wojsk operacyjnych w obszarze walk, a lokalnie przejmowanie części obowiązków logistycznych i organizacyjnych na tyłach.

Potencjał polskiej armii

Polska w rankingach najpotężniejszych armii świata zajmuje w ostatnich latach miejsca oscylujące w granicach 20. pozycji, co jest widocznym awansem wobec poprzednich lat. Zgodnie z tegorocznymi wyliczeniami, Polska może przeznaczyć na armię nawet 4% PKB w skali roku - to umiejscawia nas w absolutnej czołówce państw członkowskich NATO, które w 2014 roku zadeklarowały wzrost wydatków na zbrojnie do minimum 2% PKB w ciągu 10 lat.

Obecny poziom liczebności armii, a także liczba wykorzystywanego sprzętu stawia nas w czołowej dwudziestce armii spośród całego świata. Na wyższych pozycjach są oczywiście takie militarne potęgi, jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie, lecz również m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Korea Południowa oraz Izrael.

Czy Polska ma silną armię?

Tak. Zgodnie z tegorocznymi rankingami, Polska armia znajduje się w okolicach 20. miejsca najsilniejszych armii świata. O ile w zestawieniu z niektórymi państwami Wojsko Polskie ustępuje liczebnością, to w wielu aspektach nadrabia zaawansowanym sprzętem. Wiele dostaw dopiero zostanie zrealizowanych, a takie wyposażenie, jak F-35, FA-50 czy czołgi M1 Abrams stanowią wysokiej klasy uzbrojenie.

Nie zapominajmy też, że jedną z największych sił polskiej armii stanowią sojusze. Mowa tu przede wszystkim o NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Poza tym, wydatki na zbrojenia w Polsce rosną, idzie za tym również zwiększająca się liczba żołnierzy zawodowych, nie zaś słabo przeszkolonych poborowych. O ile kluczowym elementem obronności Polski jest współpraca z sojusznikami, to nie da się ukryć, że element samodzielnego uzbrajania również nie został pominięty.